Altınordu’da okullar dezenfekte edildi

Ordu’nun Altınordu Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) salgını kapsamında, şehrin çeşitli noktalarında sürdürdüğü dezenfekte işlemini ilçedeki okullarda da devam ettirdi.

Altınordu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan dezenfekte ekipleri, şehrin farklı noktalarında aktif bir şekilde yürüttüğü hijyen ve ilaçlama çalışmalarını okullarda da sürdürüyor. Özellikle, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un okulların 15 Şubat tarihinde tekrar eğitim öğretime açılacağını işaret etmesinin ardından, ekipler ilçede bulunan 76 okulda, sınıflar başta olmak üzere öğrencilerin toplu olarak kullandıkları yemekhane, konferans salonu, lavabo, koridorlar, merdivenler, kapı kolları dahil öğrencilerin temas edebileceği her alanı solüsyonlu ilaçlarla dezenfekte ediyor. Çalışma sayesinde okulların, yüz yüze eğitim öncesinde öğrencilerin hijyenik bir ortamda ders başı yapabilmesi için hazır hale gelmesi hedefleniyor.

Öğrencilerin, pandemi riskleri nedeniyle uzun zamandır okullarından ve ortamlarından kaldıklarını ifade eden Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Evlatlarımızın özlemle bekledikleri okullarına kavuştukları gün ve sonrasında sağlıklarının korunması adına tedbirlerimizi alıyoruz. Ekiplerimizin yaptıkları çalışma ile hem öğrencilerimizin, hem de öğretmenlerimizin hijyen bakımından karşılaşabilecekleri riskleri en aza indirgemeye çalışıyoruz. Bundan önce olduğu gibi bundan böyle de yarınlarımız olan çocuklarımızın sağlıklı ortamda eğitim öğretimlerini sürdürebilmeleri için katkı vermeye ve yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.