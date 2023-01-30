Altınordu’da öğrenciler tatilin tadını sinema günleri ile çıkartı

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından öğrencilere karne hediyesi olarak başlatılan sinema günleri etkinliği final yaptı.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’in, öğrencilere karne hediyesi olarak başlattığı sinema günleri etkinliği ile öğrenciler her gün farklı filmler ile buluştu. Altınordu Belediyesi Trafik Eğitim Parkı’nda dokuz gün boyunca her günü dolu geçen etkinlik, Belediye Başkanı Aşkın Tören’in çocuklar ile birlikte izlediği ’Ajan Kedi’ adlı animasyon filmi ile final yaptı.

Tamamı vizyon filmlerden oluşan toplumsal, sosyal mesaj içerikli, eğlendiren dinlendiren ve öğreten animasyon filmlerini, belediyenin ikram ettiği patlamış mısır ve organik elma suyu eşliğinde keyifle izleyen çocuklar eğlenceli vakitler geçirdi.

Altınordu’nun bir kültür ve sanat şehri olduğunu belirten Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Çocuklar mutluysa dünya mutludur. Tüm çabamız çocuklarımızın mutluluğu için. En değerli varlıklarımız, umudumuz, yarınlarımız çocuklarımıza ’Sömestr Sinema Günleri’ ile 9 günlük festival tadında, dolu dolu bir çocuk şenliği daha yaşattık. Her günü birbirinden renkli, keyifli ve unutulmaz anlara sahne olan sömestr sinema günlerinin finalini etkinliğin sahibi ve kahramanları çocuklarımız ile birlikte yaptık. Çocuklarımıza ve her kesimden insanımıza kendilerini özel hissettirecek, hayatlarında iz bırakacak sosyal, sanat ve kültürel faaliyetlerimiz çeşitlenerek devam edecek. Etkinliğimize yoğun ilgi gösteren çocuklarımıza, kıymetli ailelerimize ve emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Renkli ve özel bir sömestr tatili yaşadıklarını belirten çocuklar ve onlara eşlik eden aileleri, etkinlik dolayısıyla teşekkürlerini ilettiler.