Altınordu’da minik öğrencilere eğitim seti ulaştırılıyor

Ordu’nun Altınordu Belediyesi, ilköğretime başlayan 4 bin minik öğrenciye eğitim seti ve hijyen paketlerini ulaştırıyor.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören tarafından başlatılan ve görevde olduğu geçmiş iki eğitim öğretim döneminde de devam eden, kamu ve özel ayrımı yapılmadan şehirde bulunan tüm okullarda eğitime başlayan birinci sınıf öğrencilerine eğitim ile kırtasiye seti hediye uygulaması devam ediyor. Miniklerin coşku ve heyecanına hediyeleriyle ortak olan belediye, eğitime verdiği destekleriyle de velilerin aile ekonomilerine de katkı sunuyor.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, eğitime olan desteklerinin her zaman devam edeceğini belirterek, “Evlatlarımızın yüzlerindeki tebessümün vesilesi olmak, onların hayatlarına yeni bir başlangıç yaptıkları eğitim öğretim yolculuklarında yanlarında durmak bizim için her şeyden değerlidir. Aynı zamanda çok değerli eğitim camiamızın daima yanındayız. Bu arada her alanda imkanlarımız ölçüsünde her alanda verdiğimiz destek ve katkılar ile kıymetli ailelerimizin hem aile bütçelerine katkı sunmaya hem de minik yavrularımızın coşkularını, heyecanlarını şehirde topyekun bir eğitim seferberliğine dönüştürmeye gayret ediyoruz. Öğrencilerimize, değerli eğitim camiamıza ve eğitime destek ve katkılarımız kesintisiz sürecek” dedi.