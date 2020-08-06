Altınordu’da korona virüsü denetimleri sürüyor
SALGIN DOLAYISI İLE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KOORDİNASYONUNDA 81 İLDE EŞ ZAMANLI UYGULANAN DENETİMLER ALTINORDU’DA SÜRÜYOR. ŞEHRİN BİRÇOK MAHALLESİNDE UYGULANAN DENETİMLERDE PAZARLAR, İŞ YERLERİ, MARKETLER, TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI, ALIŞVERİŞ ALANLARI, LOKANTALAR, KAFETERYALAR, TAKSİLER VE TÜM YAŞAM ALANLARINDA DENETİM YAPILDI. YAPILAN DENETİMLERDE MASKE, MESAFE VE HİJYEN KURALLARINA RİAYET EDİLMESİ AMACIYLA UYARILAR YAPILIRKEN ALTINORDU BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİNCE DE ESNAF VE VATANDAŞLARA MASKE VE ELDİVEN DAĞITILDI.
Ordu’nun Altınordu ilçesinde korona virüsü (Kovid-19) tedbirlerine karşı denetimler gerçekleştirildi.
Salgın dolayısı ile İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı uygulanan denetimler Altınordu’da sürüyor. Şehrin birçok mahallesinde uygulanan denetimlerde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, taksiler ve tüm yaşam alanlarında denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi amacıyla uyarılar yapılırken Altınordu Belediyesi zabıta ekiplerince de esnaf ve vatandaşlara maske ve eldiven dağıtıldı.
"Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla düzenlenen denetimler, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Altınordu Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Akyurt, İsa Hitaloğlu, Cihat Demiralp, Altınordu İlçe Emniyet Müdür Vekili Selçuk Tomakin, kurum müdürleri, polis ve zabıta ekiplerinin katılımı ile gerçekleştirildi.
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