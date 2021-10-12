Altınordu’da hazır giyim uygulamaları merkezi hizmete hazır

Ordu’da, Altınordu Belediyesi’nin destekleriyle hayata geçirilen hazır giyim uygulamaları merkezi ile kadınlara ve gençlere giyim sektöründeki mesleklerin öğretilmesi hedefleniyor.

Ordu işgücü piyasasının talep, beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve kentin gelecek yıllarını planlayabilmek adına çalışmalarını sürdüren Altınordu Belediyesi, bu projesiyle hem tekstil sektörünün önemli bir açığını kapatmayı, hem de gençleri ve kadınları meslek sahibi yapmayı hedefliyor. Altınordu Belediyesi, Karacaömer Mahallesi’nde bulunan ve mülkiyeti belediyeye ait olan atıl tesisi ekonomiye kazandırarak, tekstil sektörü için bir eğitim atölyesi haline getirdi. Bir okul ve eğitim merkezi gibi çalışacak olan Altınordu Belediyesi Hazır Giyim Uygulama Merkezi işgücü araştırma piyasası raporuna göre, temininde güçlük çekilen meslek grubunun başında gelen ve Ordu ilinde en çok aranan nitelikli işçi kategorisinde birinci sırada yer alan ‘dikiş makinesi operatörü’ yetiştirecek. Altınordu Belediyesi, bu kapsamda yetiştireceği kalifiye işgücü ile sektörel bazda şehri hem tekstil yatırımcıları için bir cazibe merkezine dönüştürecek, hem de kadın ve genç istihdamına katkı sağlayacak. Altınordu Kaymakamlığı’nın da paydaşlarından biri olduğu proje, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) iş birliği ve Altınordu Belediyesi eş finansmanı desteği ile uygulanıyor.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, belediye aracılığıyla ortaya konacak istihdam odaklı yerel bir kalkınma modelini oluşturacaklarını ifade etti. Projenin, gençlerin işsizlik sorununa da çözüm olacağına dikkat çeken Başkan Tören, “Mesleki eğitimin teorik kısmını Altınordu Belediyesi Mesleki Eğitim Mükemmeliyet Merkezi’nde üniversite ve Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile gerçekleştirirken, pratik eğitimleri ise Karacaömer Mahallesi’nde bulunan Altınordu Belediyesi Hazır Giyim Uygulamaları Merkezi’nde vereceğiz. Bu merkezimizde pratik eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerimizin işe ve işyerine uyumunu ise atölyemizin hemen bitişiğinde faaliyette bulunacak, işletmede pekiştireceğiz ve böylece tekstil piyasasında aranan nitelikli işgücü ihtiyacını temin etmiş olacağız. Sanayinin gelişmesine ve yatırım ortamının iyileştirilmesine katkı sunmak adına hedef alanlarımızdan biri olan tekstil sektörü için hem yatırımcı temin etmeye, hem üretim alanlarını altyapı ve üstyapısıyla oluşturmaya, hem de ihtiyaç duyulan nitelikli işgücünü teorik ve pratik eğitimlerle artırmaya, şehrimizi tarımda, ticarette, turizmde, teknolojide ve diğer alanlarda olduğu gibi tekstil sektöründe de bir çekim merkezi haline getirmek için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.