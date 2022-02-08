Altınordu’da güçlü ulaşım ağı için çalışmalar sürüyor

Ordu’nun Altınordu Belediyesi ekipleri tarafından, kentte güçlü ulaşım ağı için şehir merkezinde ve kırsal mahallelerde çalışmalar sürüyor.

Kent merkezinde alt ve üstyapı çalışmalarını sürdüren Altınordu Belediyesi, kırsal mahalleler için başlattığı ve 72 mahalleyi kapsayan 50 kilometre uzunluğundaki beton yol çalışmalarını da sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda, Yemişli Mahallesi’nin 2 sokağında uzun süredir yaşanan ulaşım sorununu beton yol hizmetiyle çözüme kavuşturdu.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, güçlü ve konforlu bir yol ağı anlayışı ile çalıştıklarını ve beton yol çalışmaları ile kent merkezi ve kırsal bağlantılarını her geçen gün daha da güçlendirdiklerini belirtti. Başkan Tören, "Özellikle yaşadığımız pandemi süreci, İnsanlarımızı şehirlerden kırsala, yeniden doğdukları topraklara dönme arzusu ile tersine göçe ve tarımsal üretime yöneltmiştir. Biz de vatandaşlarımızın bu eğilimlerini doğru yönetmek ve onlara kaliteli bir ulaşım imkanı sunarak katkıda bulunmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Güçlü bir ulaşım ağının üretime de olumlu yansıyacağına dikkat çeken Başkan Tören, “Tarımsal üretime verdiğimiz çeşitli desteklerimizin yanında altyapı yatırımlarımızla da erişilebilirliği ulaşılabilirliği daha da artırıyoruz. Güçlü bir ulaşım ağının üretime de olumlu yansıyacağı bilinciyle mahallelerimizi konforlu yollara kavuşturuyoruz. Aynı zamanda on yılların kronik sorunlarını da ortadan kaldırıyoruz. Yıllardır bekledikleri yola kavuşmanın hemşehrilerimizin yüzlerinde mutluluğa dönüştüğünü görmek heyecanımızı ve motivasyonumuzu daha da artırıyor” ifadelerine yer verdi.