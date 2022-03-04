Altınordu’da fidanlar toprakla buluşturuluyor

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar ile ilçede yüz binlerce fidan toprakla buluşturuluyor. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Daha yeşil bir şehir ve yaşanabilir bir dünya için ağaçlandırma çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” dedi.

Altınordu Belediyesi, Belediye Başkanı Aşkın Tören öncülüğünde, ilçede bulunan tüm okul bahçelerini dört mevsim yeşil kalan limon mandalina ve kamkat portakalı ile renklendirmeye devam ediyor. Proje ile binlerce fidan toprakla buluşturulurken çevre ve doğa bilinci yüksek nesiller yetişmesine de katkı veriliyor. Şehrin 100’üncü yılına özel 100 bin fidan projesi ile Altınordu’da hem mevcut yeşil alanlar korunuyor, hem de insanlara doğayla etkileşim imkanı sunan yeni şehir içi yeşil alanlar kazandırılıyor. Geçtiğimiz günlerde şehir merkezinde 20 bin narenciye fidanı dikimine başlayan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, parklar, yeşil alanlar ve kullanım dışı atıl arazilerde sürdürdükleri çalışmaları okul bahçelerine taşıdılar. Okul idarecileri ve öğretmenlerin destekleri ile devam eden fidan dikimine öğrencilerin de ilgisi yoğun.

Okul bahçelerine narenciye fidanı dikimi ile ilgili konuşan Başkan Aşkın Tören, “Yarınlarımız olan çocuklarımızın diktikleri fidanlar ile birlikte büyüyerek geleceğimizi yeşertmeleri için okullarımızda ağaçlandırma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnsan sağlığı ve yaşam kalitesinin arttırılmasında şehrin sahip olduğu yeşil alan nicelik ve niteliği önemli bir etkendir. Bu projemiz ile aynı zamanda şehrimizin geçmişinde var olan narenciye bahçelerini yeniden canlandırarak bir nevi geçmişi bugüne ve gelecek nesillere taşımak istiyoruz. Daha yeşil bir şehir ve yaşanabilir bir dünya için ağaçlandırma çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” dedi.