Altınordu’da dezenfekte çalışmaları sürüyor

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde sürdürülen dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Korona virüs pandemisinin ilk günlerinden itibaren temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdüren Altınordu Belediyesi, şehirde bulunan tüm konteynır ve çimçitleri düzenli olarak yıkayarak dezenfekte ediyor. Pandemi sürecinin başından bu yana belediye hizmet alanlarında hijyenik ortam oluşması ve toplum sağlığının korunması noktasında çalışmalarına devam eden belediye, kentin sokak ve caddelerinde de çalışmalarını yürüterek, vatandaşlar ve temizlik görevlileri için hijyenik ortamı hazırlıyor.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, temiz şehir ve çevre dostu bir belediyecilik anlayışıyla hizmetlerini gerçekleştirdiklerini belirterek, “İlçemizdeki tüm mahallelerimizde evsel atıkların toplanmasından sokakların temizlenmesine ve çöp konteynırlarının dezenfekte edilmesine kadar tüm çalışmalarımız ekiplerimiz tarafından planlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Ekiplerimiz 7 gün 24 saat kesintisiz bir mesai ile sürdürdükleri çalışmalar kapsamında şehirde bulunan tüm konteynır ve çimçitleri vatandaşlarımızın sağlığı için periyodik olarak dezenfekte ediyor. Her alanda olduğu gibi hijyen noktasında da hemşehrilerimizi temiz çevre ve temiz şehirde yaşatma kararlığımızdan taviz vermeden çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.