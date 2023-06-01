Altınordu’da çiftçilere 452 bin adet fide desteği

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından çiftçilere verilen fide desteği devam ediyor. Belediye Başkanı Aşkın Tören, ilçe genelindeki çiftçilere bu yıl 452 bin adet sebze fide dağıtımı yapacaklarını söyledi.

Altınordu Belediyesi tarafından üreticilere destek olmak ve tarımsal üretimi teşvik etmek amacıyla sebze fidesi desteğini sürdürüyor. Belediye Başkanı Aşkın Tören’in ‘üreten, kendi kendine yeten şehir’ parolasıyla hayata geçirdiği projelerden biri olan ücretsiz sebze fideleri, belediyenin Tarımsal Hizmetle Müdürlüğü ekipleri tarafından çiftçilere mahallelerinde ulaştırılıyor. Belediye tarafından bu yıl toplamda 452 bin salatalık, domates, biber ve patlıcan fideleri teslim edilecek.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, üretici ve çiftçilerin yanında olduklarını söyledi. Başkan Tören, “Üreten ve kendi kendine yeten şehir hedefimiz ve Altınordu üretsin destek bizden parolamızla üreticilerimizle, çiftçilerimizle dayanışma halinde olmak onlara katkı vermek adına ücretsiz sebze fidesi dağıtımlarımızı başlattık. Tarımsal üretimi teşvik etmek, üreticilerimize destek olmak ve daha çok insanımızı üretime katmak için geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de yine yüzbinlerce sebze fidesini toprakla buluşturuyoruz. Altınordu’muzun verimli topraklarını ekip diken, üreten çiftçilerimize, toprağını İşleyen eli öpülesi annelerimize, biber, patlıcan, domates ve salatalık fidelerimizi teslim etmeye devam ediyoruz. Fideleri toprakla buluşturan, eken ve diken kıymetli üreticilerimize, üreten şehir kimliğimize katkı ve destek veren hemşerilerimize, üreticilerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı, bereketli olsun” dedi.

Üreticiler ise fide dağıtımından duydukları memnuniyet dile getirdiler.