Altınordu’da bir ayda 13 sokak asfaltlandı

Altınordu Belediyesi, son bir ay içerisinde bir mahallenin 13 sokağın asfaltlanmasını gerçekleştirdi.

Altınordu Belediyesi, merkez ve kırsalda şehrin her bir mahallesinde, her bir sokağında, her köşesinde sürdürdüğü planlı alt ve üstyapı çalışmaları kapsamında Şahincili Mahallesi’nde binlerce vatandaşın yaşadığı toplu yaşam alanlarından oluşan 562, 590, 592, 593, 611, 612, 614, 615, 616, 641, 650, 65, 2012 olmak üzere 13 sokağının ham yolları asfalt konforuyla buluşturuldu.

Tamamlanan ve devam eden çalışmalar hakkında bilgiler veren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Biz bütün şehir eşit hizmet diyoruz ve bu anlayışla sorunlara çözüm odaklı ve bütüncül yaklaşıyoruz. Bizim için merkez ve kırsal arasında fark yok, çünkü bizim merkezimizde insan var” dedi.

Şehrin, yapılaşmanın devam ettiği toplu yaşam alanlarının yoğunlukta olduğu bölgelerine bir plan ve programla asfalt seferberliği başlattıklarını ifade eden Tören, “Altyapı ile birlikte asfalt programımız da devam etmektedir. Asfalt programımız ile hizmeti en azından altyapı ve üstyapısıyla o bölgedeki gerçekleşmeler belli bir noktaya gelene kadar plentaltı dediğimiz serimdeki 10 santimlik ve bu baskıdaki 8 santimlik bir kalibrasyonu yüksek asfalt ile bu bölgelere götürüyoruz. Şahincili Mahallemiz, Cumhuriyet Mahallemiz, Karşıyaka Mahallemiz ve Şirinevler Mahallemiz başta olmak üzere muhtelif mahallelerimizde bu program ile birlikte İnşallah şehrimizde yılsonuna kadar 20 kilometre asfaltlama yaparak çok önemli bir mesafeyi almış olacağız. Vatandaşlarımızın 10 yıllardır devam eden sorunlarını tek tek çözerek yüzlerini güldürecek ve hayır dualarını almaya vesile olacak çalışmalarımız her alanda kesintisiz sürecek" diye konuştu.