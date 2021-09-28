Altınordu’da beton yol çalışmaları sürüyor

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından özellikle kırsal mahallelerde başlatılan beton yol çalışmaları devam ediyor.

Altınordu Belediyesi’nin ulaşım ağını güçlendirmek için şehir merkezinde sürdürdüğü asfalt seferberliğinin yanında kırsal mahalleler başta olmak üzere 72 mahalle için başlattığı 50 kilometre beton yol seferberliği de devam ediyor. Çalışmalar kapsamında son olarak Emen Mahallesi, beklediği beton yol konforuna kavuştu.

İlçe genelinde yapılan altyapı ve yol çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde Başkan Tören, gerçekleştirdikleri altyapı, üstyapı ve yol çalışmaları ile ilçenin çehresini değiştirdiklerini belirtti. Ulaşılabilir ve yaşanabilir bir şehir hedeflediklerini ifade eden Başkan Tören, Altınordu’da yaşayan vatandaşların hak ettiği hizmeti sunabilmek adına büyük bir emek, özveri ve samimiyetle çalıştıklarını belirtti. Eşit hizmet ilkesinden taviz vermediklerinin altını çizen Başkan Tören, “Şehir merkezinde gerçekleştirdiğimiz güçlü ve sağlıklı altyapı yatırımları yanında Mahallelerimizi, insanımızı konforlu yollarla da şehrimizle buluşturuyoruz. Yollarımızın standardını yükseltme, konforunu arttırma, ihtiyaç duyulan yerlerde yeni yollar açma, mevcut yollarda beton ve asfalt çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın rahat ve güvenli bir ulaşım sağlayabilmesi için başlattığımız beton yol seferberliğinde Emen Mahallemizde de çalışmalarımızı tamamladık, mahalle sakinlerimize hayırlı olsun. Çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor” dedi.

Emen Mahalle Muhtarı Mithat Keleş, mahalle girişine astığı pankart ile hizmetleri nedeniyle Başkan Tören’e teşekkürlerini iletti.