Altınordu’da beton yol çalışmaları sürüyor

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde başlatılan beton yol çalışmaları devam ediyor.

Altınordu Belediyesi ekipleri, yıllardır ulaşım güçlüğü yaşanan yolları güvenli, standardı yüksek ve konforlu bir yapıya kavuşturuyor. Belediye Başkanı Aşkın Tören’in 72 mahalle için başlattığı beton yol programı çerçevesinde Günören Mahallesi’nin 3 noktasında beton yol çalışmaları tamamlandı.

Şehir merkezinde ve kırsal mahallelerde çalışmaların sürdüğünü söyleyen Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Kırsal mahallelerimizi nitelikli ve güçlü bir ulaşım ağına kavuşturmak üzere sürdürdüğümüz beton yol programımızın Günören Mahallesi etabını da tamamladık. Hem merkezde, hem de kırsalda mahallelerimizin eksiklerini tamamlıyor, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya gayret ediyoruz” dedi.

Beton yol konforuna kavuşan güzergahlarda yıllardır ulaşım çilesi çektiklerini belirten Günören Muhtarı Haki Ur ve mahalle sakinleri, yapılan hizmetten duyduklarını memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Aşkın Tören’e teşekkürlerini ilettiler.