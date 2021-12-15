Altınordu’da asfalt çalışmaları sürüyor

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından ilçenin çeşitli noktalarında başlatılan asfalt çalışmaları devam ediyor.

Altınordu Belediyesi, güvenli ve konforlu ulaşım için kent genelinde başlattığı asfalt çalışmalarına devam ediyor. İlçe genelinde çok sayıda noktada devam eden altyapı ve yol çalışmaları kapsamında Altınordu Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Belediye Başkanı Aşkın Tören’in talimatı ile merkez mahallelerde yıllardır çözüme kavuşturulamayan sorunları ortadan kaldırıyor. Altınordu Belediyesi ekiplerinin tüm merkez mahallelerinde yürüttüğü çalışmalar ile vatandaşlar, standardı yüksek ve güvenli bir ulaşım imkanına kavuşuyor.

Yapılan çalışmalar ile yılların sorunlarından kurtulduklarını ifade eden vatandaşlar, yıllardır bekledikleri ulaşım sorunlarının çözüme kavuşturulduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkürlerini ilettiler.