Altınordu’da alt ve üstyapı çalışmaları devam ediyor

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından başlatılan ve ilçe genelini kapsayan alt ve üstyapı çalışmaları devam ediyor. Altyapısı tamamlanan alanlarda üstyapı için çalışma başlatılıyor.

Altınordu Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi’nin 41 sokağında altyapı ve sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı. Belediye tarafından başlatılan çalışmalar ile Cumhuriyet Mahallesi’nin 3 sokağında daha altyapı çalışmaları başlatıldı.

Cumhuriyet Mahallesi’nde devam eden çalışmaları değerlendiren Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Şimdiye kadar Cumhuriyet Mahallesi’nin 41 sokağını sağlıklı altyapıya ve sıcak asfalt konforuna kavuşturduk. Uzun yıllardır altyapı yokluğu ve stabilize yollar sebebiyle vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetler son buldukça onların yüzleri gülüyor, biz de bundan mutluluk duyuyoruz. Kesintisiz sürdürdüğümüz hizmet seferberliği ile şehrimizi tüm cadde ve sokaklarıyla öncelikle sağlıklı altyapıya, ardından da standardı yüksek konforlu bir üstyapıya kavuşturuyoruz. Hem merkezde, hem de kırsalda çalışmalarımız kesintisiz olarak devam ediyor” dedi.