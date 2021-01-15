Son Dakika
Altınordu’da alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor
Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından kentte başlatılan alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor.
ORDU 15.01.2021, 16:58
Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından kentte başlatılan alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor.
Altınordu Belediyesi, pandemi sürecinde hızlandırdığı alt ve üst yapı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, yıllardır hizmet bekleyen Bucak Mahallesi 370, 371, 372, 380, 381, 382’nci sokaklar ve Şehit Murat Caddesi’nde altyapı ve yol yenileme çalışması başlatıldı. Yapılan kazı, terasman ve plenmiks alttemel işlerinin ardından bin 200 metrelik yağmur suyu hattı, günün ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yapılarak hizmete sunulacak. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından da 750 metre yol güzergahı asfaltlanacak, kaldırımları yapılacak ve Bucak Mahallesi daha modern ve şık bir görüntüye kavuşacak.Altınordu’nun tüm mahallelerinde alt yapı çalışmalarına devam edildiğini belirten Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Altınordu’da merkez mahalleler ve merkeze uzak bölgelerde alt yapı konusunda hiçbir fark kalmasın istiyoruz. Bu nedenle ekiplerimiz yıl boyunca çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana altyapı konusuna büyük önem verdik. Sağlıklı, modern, marka ve model bir şehir için öncelikle alt yapı çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Altyapı çalışmalarını tamamladığımız bölgelerde ise ara vermeden üst yapıyı da tamamlayarak şehrimizin çehresini değiştiriyoruz. Çalışmalarımız artan bir ivme ile devam edecek” dedi.
3°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Karagümrük
|18
|27
|8. Trabzonspor
|17
|26
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|18
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Man City
|16
|32
|4. Leicester City
|17
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Southampton
|17
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Crystal Palace
|18
|23
|14. Wolverhampton
|18
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|18
|14
|18. Fulham
|16
|12
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü