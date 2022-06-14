Altınordu’da 41 mahallede beton yol çalışmaları tamamlandı

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar ile 41 mahalle beton yol konforuna kavuşturuldu.

Altınordu Belediyesi’nin kent merkezinde ve kırsal mahallelerde yürüttüğü alt ve üstyapı çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar dahilinde kırsal mahallelerde beton hizmetini sürdüren belediye ekipleri, son olarak Yağızlı, Teyneli, Şenköy ve Yaraşlı Mahallesi’nin sokaklarında beton yol çalışmalarını tamamlayarak hizmete sundu.

Çalışmaları değerlendiren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Şehrimizin çehresini değiştirecek, şehir kimliğine değer katacak altyapıdan üstyapıya, ticari hayata, kültür ve sanat yaşamına, tarıma turizme ve istihdama dair proje ve yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz. Eser ve hizmet belediyeciliği anlayışıyla insanı merkeze alan, vatandaşlarımızın her alanda hayatlarını kolaylaştıran yaşam standardını ve konforunu artıran çalışmalarımızın vatandaşlarımızda memnuniyete vesile olduğunu görmek bizi daha çok motive ediyor. İmkanlarımız ölçüsünde hizmetlerimizin ulaşmadığı ayağımızın basmadığı yer kalmayacak” dedi.

Beton yol çalışmaları tamamlanan mahallelerin muhtar ve sakinleri, yapılan çalışmaların hem kaliteli hem de hızlı bir şekilde tamamlanmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirttiler.