Altınordu’da 33 mahalle beton hizmetine kavuştu

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar dahilinde şuana kadar 33 mahallenin beton yol çalışmaları tamamlandı.

İlçe merkezinde sokaklarda altyapıyı yenileyen Altınordu Belediyesi yollarda sıcak asfalt ve kaldırımlarda ise baskı beton çalışmaları ile modern bir görünüme kavuşturuyor. Çalışmalar dahilinde kırsal mahalleleri de beton yol hizmeti ile buluşturan belediye ekiplerince şimdiye kadar 33 mahallenin beton yol çalışmaları tamamlanarak, hizmete sunuldu.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, yürütülen son çalışmalar ile Artıklı Mahallesi’nin 3 sokağında beton yol çalışmalarının tamamlandığını belirterek, farklı alanlarda da çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Tören, “Mevcut sorunları çözerken, ortaya çıkan yeni ihtiyaç ve talepleri karşılamaya yönelik çözümler de üretiyoruz. Yaptığımız çalışma ile kırsal mahallerimizde yaşamı kolaylaştıran aynı zamanda kırsal ile kent arasında konforlu, güvenli ve hızlı bir ulaşım imkanı sunan uzun ömürlü bir hizmeti hemşehrilerimize sunuyoruz. Her yönüyle daha güzel bir Altınordu için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.