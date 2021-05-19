Altınordu’da 19 Mayıs coşkusu

Ordu’nun Altınordu Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ilk adımını attığı 19 Mayıs 1919’un 102. yıl dönümünde çeşitli etkinlikler düzenledi.

Altınordu Belediyesi, Türk Milleti’nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü 19 Mayıs 1919’un 102. yılında 19 Mayıs ruhunu ve heyecanını yaşatan bir dizi etkinlik düzenledi. Pandemi tedbirleri kapsamında düzenlenen etkinliklerde maske, mesafe ve hijyen kurallarına özen gösterildi. Altınordu Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda düzenlenen etkinlikler kapsamında oluşturulan arabalı bando, kortej eşliğinde Altınordu’nun cadde ve sokaklarını dolaşarak konser verdi. Altınordu Belediyesi önünde başlayan ve ilçeyi marşlar çalarak dolaşan bando eşliğindeki kortej, şehirde bayram coşkusu ve heyecanı yaşattı. Bandonun şehir turunda seslendirdiği müziklere sokaklarda ve evlerinin balkonlarından eşlik eden vatandaşlar 19 Mayıs kortejine Türk Bayrakları ve alkışlarla destek verdiler.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, 19 Mayıs dolayısı ile yaptığı açıklamada, “Evlerinizden, sesiniz milletimizin sesi olsun, haydi Altınordu. Tüm hemşehrilerimizi, 102 Yıl önce ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ parolasıyla başlayan milli mücadelemizin ve bağımsızlığımızın sembolü İstiklal Marşımızı 19 Mayıs saat 19.19’da evlerimizin balkonlarından hep birlikte coşkuyla okumaya davet ediyorum” ifadelerine verdi.

Öte yandan Altınordu Belediyesi tarafından akşam saatlerinde istiklal mücadelesinin ilk adımının 102. yıl dönümü anısına gökyüzüne 102 adet dilek feneri bırakılacak.