Altınordu ilçesinde “yeşil kalkınmada altın çağ”

Altınordu Belediyesi tarafından Ordu’nun il oluşunun 100. yılı kapsamında ilçe genelinde 100 bin fidan dikimi etkinliği düzenledi.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’in ‘Yeşil Kalkınmada Altın Çağ’ sloganı ile yola çıkan Altınordu Belediyesi “100 Yılına Özel 100 Bin Fidan” projesi kapsamında Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi’nde bulunan çocuk oyun parkı çevresine narenciye fidanı dikimi gerçekleştirdi. Proje kapsamında 80 bin ceviz fidanı daha öncesinde 70 kırsal mahallede bulundan vatandaşlara dağıtıldı.

Etkinlikte bir konuşma gerçekleştiren Milliyetçi Hareket Partisi Ordu İl Başkanı Naci Şanlıtürk, “Ben Altınordu Belediyemizi tebrik ediyorum. Özellikle fidan dikme deyince, iğne yapraklı fidanlar dikildi yıllarca memleketimize. Bir farkındalık oluşturmak adına bugün burada özellikle meyve fidanları dikimi noktasında Altınordu Belediyemizin bir ceviz fidanı dikimi kampanyası da vardı. Bir de çok ciddi manada vatandaşlara da fidan dağıttılar. Bugün burada narenciye bahçesi oluşturmada emeği geçen herkese ben teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan ise “Ordumuz hakikaten güzel bir şehir coğrafyasıyla, insanıyla, kültürüyle, yaşamıyla. Bugün burada Altınordu Belediyemizin narenciye fidanı dikimi etkinliğine katılıyoruz. Bu programı Altınordumuz Ordu’nun il oluşunun 100. Yılına özel olarak toprakla buluşturma çerçevesinde buradayız. Daha önce de Altınordu Belediyemiz 80 bin ceviz fidanını vatandaşlara dağıttılar. Bugün de Kumbaşı Mahallesi’nde bu güzel mahallede narenciyeleri toprak ile buluşturacağız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından gelen davetliler narenciye fidanlarını toprak ile buluşturarak can suyunu verdi.

Etkinlik sonrası gelen davetlilere narenciye fidanı dağıtıldı.