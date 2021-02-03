Altınordu Belediyesi’nden tarıma destek

Altınordu Belediyesi, ilçede tarımı geliştirmek ve çiftçilerin gelirlerini yükseltmek adına ziraat odası başkanlığı ile protokol imzaladı.

Belediyecilik faaliyetlerini sürdürürken, farklı sektörlere de desteklerini devam ettiren Altınordu Belediyesi, hem ilçede tarımı geliştirmek, hem de çiftçilerin gelirlerini arttırmak adına Altınordu Ziraat Odası Başkanlığı ile iş birliği protokolü imzaladı.

İmza töreninde konuşan ve Altınordu Belediyesi ile Altınordu Ziraat Odası tarafından ortak yürütülecek olan ‘Tarımsal Amaçlı Toprak ve Bitki Analiz Laboratuvarı’ adlı proje sayesinde çiftçilerin gelirinin artacağını belirten Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in tarım ve hayvancılık alanındaki değerli çalışmalarına ve gelir getirici projelerine biz de Altınordu Belediyesi olarak katkı sunuyoruz. Altınordu Ziraat Odası ile birlikte imzaladığımız iş birliği protokolü ile çiftçilerimiz hem doğru tarım yapacak hem de daha fazla kazanacak. Belediye olarak kırsal kalkınmayı ve tarımsal ekonomiyi desteklemeye devam edeceğiz. Projemiz, tüm çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça ise imzalanan protokol ile çiftçilerin gelirlerinin artacağına dikkat çekti.