Altınordu Belediyesi’nden minik öğrencilere jest

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından, geçen yıl olduğu gibi bu sene de ilk defa okulla tanışacak olan ilkokul 1. sınıf öğrencilerine okul çantası ve kırtasiye seti hediye edilecek.

Sosyal Belediyecilik uygulamalarına devam Altınordu Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle ilkokul 1. sınıf öğrencilerine hediye edilmek üzere okul çantası ve içerisinde eğitim malzemelerinin bulunduğu kırtasiye seti hazırladı. Altınordu’da ilk defa okulla tanışacak üç bin ilkokul 1. sınıf öğrencisinin her birine birer okul çantası ve içerisinde kalemden boyama kitabına, silgiden kalemtıraşa, elişi kağıdından boyaya kadar öğrencilerin ihtiyaç duyacağı birçok eğitim malzemesi bulunan kırtasiye seti hediye edilecek. Sosyal Belediyecilik misyonuyla hareket eden Altınordu Belediyesi tarafından hazırlanan çantalar ve kırtasiye seti önümüzdeki günlerde okullarda öğrencilere dağıtılacak.

Altınordu Belediyesince yapılacak okul çantası ve kırtasiye setinden oluşan eğitim yardımını değerlendiren ve yazdığı mektupla öğrenci ve velilere seslenen Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Fikri irfanı ve vicdanı hür nesiller için yerelde sosyal belediyecilik sorumluluğumuz ve insanı merkeze alan anlayışımızla öğrencilerimize ve eğitime desteğimiz her alanda sürecek” dedi.

Mektubunda “Bu şehir, ülkemiz ve dünyamız, bu yıl okula başlayan çocuklarımızla yeni değerler kazanacak ve geleceğe umutla bakacak. Çocuklarımız; bilgi, bilim ve ilim öğrenecekleri bu yuvada, yeni bir dünyaya ilk adımlarını atacak ve 1. sınıf öğrencileri olarak, yepyeni bir dünyayı keşfetmeye hazırlanacaklar “diyen ve pandemi koşullarına da dikkat çeken Başkan Tören, şu ifadelere yer verdi:

“2020-2021 döneminde en önemli amacımız, öğrencilerimizin mutlu ve sağlıklı zaman geçirmesi ve alacağımız tedbirlerle tam bir ‘iyi olma hali’ ile sınıflarımızda yeniden coşkuyla eğitimimizi sürdürebilmektir. Göstereceğimiz özveri ile hep birlikte, çocuklarımız için sağlıklı ve başarılı bir gelecek inşa edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Türkiye’nin geleceğine damga vuracak isimler, okullarımızın sıralarından çıkacaktır’ sözünden yola çıkarak biliyoruz ki çocuklarımız, okullarımızda yeni ve gelişmiş standartlarda, teknolojiye ve geleceğe entegre bir eğitim alacaklar modern ve çağdaş Türkiye’nin gücüne güç katacaklar. Bizler de, tüm çocuklarımızın eğitim-öğretim yaşamlarında yanlarında olacağız ve sizlerle birlikte onların heyecanlarını, mutluluklarını paylaşacak, başarılarıyla gururlanacağız.”