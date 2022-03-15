Altınordu Belediyesi’nde ihtiyaç sahiplerine destek

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından, kentteki ihtiyaç sahibi ailelere yapılan gıda ve yakacak yardımları sürüyor.

Altınordu Belediyesi, kar yağışının etkili olduğu ve kendini iyice hissettiren kış soğuklarına karşı ek önlemler alarak sosyal desteklerini artırdı. İhtiyaç sahibi ailelere, pandemi ve kış aylarında desteğini sürdüren belediye, vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirirken, Altınordu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri yakacak yardımını ilçenin çeşitli noktalarındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Odun ve kömürden oluşan yakacak paketleri ailelerin evlerine kadar götürülürken, gıda paketi desteğini de vatandaşlara ulaştırılıyor. Önceki yıllarda olduğu gibi bu kış da hem şehir merkezinde hem kırsalda yaşayan binlerce vatandaşa destekler ulaştırılıyor.

Kar yağışına karşı alınan önlemlere ve vatandaşlara yapılan sosyal hizmet ve desteklerine ilişkin açıklamalarda bulunan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Bu zor günlerde ihtiyacı olan tüm hemşehrilerimizin dün olduğu gibi bugün de yanında olmaya devam edeceğiz. Amacımız vatandaşlarımızın yanında olarak zorlu kış koşullarının etkisini bir nebze de olsa azaltabilmek, şehrimizdeki dayanışma ruhunu güçlendirmektir. Bu kapsamda kış mevsiminin zorlu şartları nedeniyle barınma, ısınma, ulaşım, eğitim ve gıda ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken ailelerimize destek olmaya devam ediyoruz. Özellikle pandemi dönemi başta olmak üzere bugüne kadar tüm zorlukları nasıl dayanışma ruhu ile birlikte atlattıysak, şimdi de soğuk kış günlerinde ihtiyacı olan tüm ailelerimiz yine kapılarında belediyemiz ekiplerini görecek” dedi.

Gıda ve yakacak yardımlarının yapıldığı ihtiyaç sahibi aileler ise memnuniyetlerini ilettiler.