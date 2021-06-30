Altınordu Belediyesi, yüzde 50 hibeli 20 bin tavuk dağıtacak

Ordu’nun Altınordu Belediyesi, yumurta tavukçuluğunu geliştirmek adına başlattığı proje kapsamında, yüzde 50 hibeli olarak her vatandaşa 100’er tane olmak üzere toplamda 20 bin adet tavuk dağıtımı yapacak.

Tarım sezonu başında mahallelerde 200 binin üzerinde fide dağıtarak tarımsal üretime dikkat çeken Altınordu Belediyesi, şimdi de yüzde 50 hibe destekli yumurta tavukçuluğu projesini hayata geçiriyor. Altınordu Belediyesi, pandemi döneminde şehirlerden köylere tersine göçün artmasıyla birlikte vatandaşların tarımsal üretime ve hayvancılığa yönelmelerini üretimi teşvik edici adımlarla bir üretim seferberliğine dönüştürmeyi bu yolla da kırsalda nüfusun devamlılığını sağlamayı amaçlıyor. Altınordu’da yumurta tavukçuluğunu geliştirmek amacıyla başlatılan proje kapsamında tavuk başına 18 Lira hibe desteği verecek olan Altınordu Belediyesi, ilk etapta 20 bin tavuğu vatandaşlara dağıtacak. Proje kapsamında yumurtalar için de alım garantisi veren belediye yumurtaları paydaşı olan üreticilerin kapılarında satın alacak.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, proje hakkında yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in ’Üreten Ordu’ hedefine Altınordu Belediyesi olarak biz de güçlü desteklerimizle katılıyoruz. Aynı zamanda yarışan Ordu için üretimiyle istihdamıyla modern ve yaşanabilir, yarışan rekabet eden bölgesinde ve ülkesinde hatta dünyada marka şehir iddiasıyla vizyonu dünya kenti Altınordu hedefimizle her alanda çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Çeşitli Projelerle vatandaşlarımızın topraklarında yaşamalarını kolaylaştırmak, ekonomik kaynaklarını çoğaltmak, çeşitlendirmek ve ailelerine düzenli bir gelir kaynağı sağlamak için projeler üretiyoruz. Bu projemiz de bunlardan sadece bir tanesidir. Üretimi teşvik eden, üreticilerimizi destekleyen Yeni Nesil Belediyecilik uygulamalarımız artarak devam edecek" şeklinde konuştu.

Projeye başvuru için gerekli olanlar

Yüzde 50 hibe destekli yumurta tavukçuluğu projesinden yararlanmak isteyen vatandaşların öncelikle en az 20 metrekare kapalı kümes alanına sahip olmaları gerekirken, tavukçuluk yapacağı yerde ikamet etme zorunluluğu da aranan vatandaşlardan bu iki şartı karşılayanların dilekçe ile Altınordu Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’ne başvurması yeterli olacak. Başvurular tamamlandıktan sonra komisyon tarafından yapılacak değerlendirme ve yerinde incelemeler sonucu şartları karşılayan başvuru sahiplerine tavuk başına 18 TL hibe desteği ödemesi yapılacak. Projede üretici başına 100’er tavuk verilecek.