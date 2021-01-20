Altınordu Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşları unutmuyor

Ordu’nun Altınordu Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yardımlarını sürdürüyor.

Altınordu Belediyesi, sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında, pandemi döneminde çalışmalarını sürdürürken, ihtiyaç sahibi vatandaşlara da ulaşıyor. Bu kapsamda belediye ekipleri tespit edilen vatandaşlara temel gıda malzemelerinin yanında, yakacak, hijyen kolisi gibi ihtiyaç malzemelerini de ulaştırıyor.

Altınordu Belediyesi’nde yapılan uygulama hakkında bilgiler veren Başkan Aşkın Tören, “Toplumun her kesimine ulaşan çalışmalarımızla gönülleri ısıtmaya, ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda kış mevsimiyle birlikte Altınordu Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi ailelere verdiğimiz gıda, yakacak, hijyen kolisi gibi desteklerle hem evleri, hem de gönülleri ısıtıyoruz. Sosyal belediyecilik sorumluluğumuz ile verilen bu sosyal yardımlar, şehrin en ücra köşelerine kadar ekiplerimiz tarafından hava koşulları ve mesai mefhumu gözetilmeksizin ulaştırılıyor” dedi.