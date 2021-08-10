Altınordu Belediyesi ekipleri Ünye’de çalışmalara destek veriyor

Ordu’nun Altınordu Belediyesi ekipleri, aşırı yağışlar sonrası hasarların oluştuğu Ünye ilçesinde çalışmalara katkı sağladı.

Altınordu Belediyesi, dün gece metrekareye 100 kilogramın üzerinde düşen aşırı yağışların afete dönüştüğü Ünye’deki çalışmalara destek vermek adına çalışmalara başladı. Ünye ilçesine yardıma giden belediye ekipleri arazöz, vidanjör ve motopomplarla taşkınlar sonrasında oluşan su birikintilerinin tahliyesi ve temizlik çalışmalarıyla selin izlerinin silinmesine katkı verdiler.

Ünye ilçesinde dün gece yaşanan afet üzerine bugün sabah saatlerinde ilçeye iş makineleri ve personel desteği sağladıklarını belirten Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Bölgemizde ve ilimiz genelinde yaşanan aşırı yağışlarda can kaybı yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir. Yaşanan afet dolayısıyla Ünyeli hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ünye’mizde yaşanan afette tüm ekip ve ekipmanlarıyla canla başla sahada olağanüstü bir mücadele veren kardeş Ünye Belediyemizin çalışmaları takdire şayandır. Aynı zamanda afet dolayısıyla ilgili başta Büyükşehir Belediyemiz ve tüm kurum kuruluşlar Ünyeli hemşehrilerimizi yalnız bırakmamıştır. Altınordu Belediyesi olarak biz de Başkanımız Sayın Hüseyin Tavlı ve Ünye Belediyesi çalışanları ile koordineli bir şekilde yaraların sarılmasına bir nebze de olsa katkı vermek, yaşanan selin izlerinin bir an önce şirin Ünye’mizden silinmesini sağlamak, Ünyeli hemşehrilerimizle ve Ünye Belediyemiz ile dayanışma halinde bulunmak amacıyla ekiplerimizi Ünye’mize gönderdik” dedi.