Altınordu Belediyesi ekipleri, selin etkilediği Bartın’a desteğe gitti

Ordu’nun Altınordu Belediyesi ekipleri, Bartın’da etkili olan yağışlar sonrası meydana gelen sel afetinin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak üzere desteğe gitti.

Bartın’da etkili olan yağışlar sonrası meydana gelen sel afetini ortadan kaldırmak için Türkiye’nin çeşitli noktalarından destekler sürerken, Belediye Başkanı Aşkın Tören’in talimatlarıyla, Altınordu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ARK) ve sokak hayvanları koruma ve besleme ekibi Bartın’da sel bölgesine ulaştı. İlk olarak Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ile görüşen ekipler, afet koordinasyon merkezinin koordinasyonunda ve yönlendirdiği bölgelerde öncelikle işyerlerinin ve sokakların temizlenmesinde görev aldılar. Selden olumsuz etkilenen Bartınlı vatandaşlarla da görüşen ekipler, geçmiş olsun dileklerini ve dayanışma mesajlarını ilettiler. Belediyenin sokak hayvanları koruma ve besleme ekibi ise çevrenin sel suları ile kaplanması nedeniyle yiyecek bulmaları iyice güçleşen sokak hayvanlarını besleme çalışması gerçekleştirerek, mama, yem ve kulübe desteğinde de bulundular.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Bartın halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Bartınlı kardeşlerimizle dayanışma halindeyiz. Türk Milletimize ait olan yardımlaşma dayanışma gibi güzel hasletleri yaşatma konusundaki kararlığımızdan taviz vermeden Altınordu halkının şefkat ve dayanışma elini milletimizin her bir ferdinin ihtiyaç duyduğu yere taşımaya gayret ediyoruz. Hem arama kurtarma ekiplerimiz hem de sokak hayvanları koruma ve besleme ekibimiz Bartın’a ulaştılar. Bu aynı zamanda bir moral desteğidir. İnsanımıza yalnız olmadıklarının ve hepimizin yanlarında olduğumuzun bir göstergesidir. Devletimiz tüm kurum kuruluş ve imkanlarıyla yaraları sarmak üzere afet bölgesindedir. Vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun diyorum. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin” dedi.

Altınordu Belediyesi ekipleriyle görüşen Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ise, “Altınordu Belediyemiz bu zor günlerde yanımızda görmek bize güç verdi. Bizimle gösterdikleri dayanışma ve yardımlaşma için Belediye Başkanımız Aşkın Tören’e teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.