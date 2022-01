Ali Özkan, 9’uncu kez güven tazeledi

Ordu’nun Ünye ilçesi Madeni Eşya ve Sanatkarlar Odası başkanlık seçimine tek listesiyle aday olarak katılan mevcut Başkan Ali Özkan, 9’uncu defa başkan seçildi.

Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri’nde, esnaf odaları başkanlarının katılımlarıyla gerçekleştirilen seçimin divan başkanlığını, Ordu Esnaf Odaları Birliği Genel Sekreteri Hayri Akyol yaptı.

“40 yıllık odamızın 9’uncu kongresini yaptık”

Odasında birçok meslek grubuna kayıtlı üyelerinin olduğunu söyleyen Başkan Ali Özkan, "1967 yılında Tenekeciler, Bakırcılar ve Körükçüler Odası olarak kurulan odamız, 2022 yılında bin 165 kişiyle faaliyetine devam ediyor. Bizde her sektörden esnaf ve sanatkarlarımız var. Bakırcı, kuyumcu, marangoz, oto tamircisi gibi birçok meslekten üyelerimiz var. Bizde yönetim kurulu olarak bunlara hizmet vermeye devam ediyoruz. Bugün 40 yıllık odamızda 9. kongremizi yapmış olduk. Ben şahsım ve yönetim kurulu adına esnaf ve sanatkarlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

“Yeni yılda eleman konusunda destek vermeye devam edeceğiz”

2022 yılı itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her okula bir çıraklık eğitim merkezi kurulmasının ardından eleman desteğine devam edeceklerini söyleyen Başkan Özkan, “2022 yılına kadar 9. kez seçildiğim başkanlığımda esnaf ve sanatkar kardeşlerimize her anlamda yardımcı olmaya çalışıyoruz. 2022 yılında Milli Eğitim Bakanlığımız çıraklarla ilgili yeni yeni kararlar almıştı. Bizde bu dönemde esnaf ve sanatkarlar olarak bizim odamızın üyelerinin yüzde 60’ı sanayi ile ilgilidir. Sanayide motorcu elektrikçisi ve kaportacı elemanlarda sıkıntılar yaşıyoruz. Ama Milli Eğitim Bakanlığımız her okula bir çıraklık eğitim sistemi kurdu. Biz de bu sene aranan eleman konusunda destek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Seçimlere ayrıca, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası başkanı İrfan Akar, Şoförler Odası Başkanı Bekir Şimşek, Ünye Gıda Maddeleri Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Harun Güdek, üyeler, vatandaşlar ve esnaflar katıldı.