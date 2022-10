Aktarlar uyardı: "Ihlamuru kaynatmayın, demleyin"

Aktarlar, kış aylarında bitki çaylarının tüketilmesinin hastalıklara karşı direnci arttırdığını, ıhlamurun ise kaynatmak yerine demlenerek tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Sıcak havalar yerini soğuk havalara bırakmaya başladı. Kış aylarında sağlığın korunması için çeşitli çaylar tavsiye ediliyor. Bu çayların çoğu soğuk algınlığı, boğaz ağrısı, ateş düşürücü ve iltihaplanmalara karşı fayda sağlıyor.

Altınordu ilçesinde aktarlık yapan Menekşe Yıldız Uslu kış aylarında tüketilmesi gereken çaylardan olan ve en çok tüketilenin ada çayı olduğunu belirtti. Uslu, “Kış aylarında tüketilmesi gereken çayların başında ada çayı gelmektedir. Ada çayının balgam söktürücü öksürük önleyici etkisi vardır, boğazda oluşmuş olan iltihapların azalmasına ayrıca yardımcı olmaktadır kış ayında ada çayını tükettiğimiz zaman bağışıklığımızı kuvvetlendirmiş oluyoruz. Fakat ada çayını tükettiğimiz zaman dikkat etmemiz gereken noktalardan biri çayı kaynatmamaktır. Çayı kaynattığımız zaman içerisinde bulunan toksin maddeler açığa çıkar ve bu durum sağlık açısından faydasından çok zararına sebep olur” dedi.

“Ebegümeci çayı ada çayı ile birlikte karıştırılırsa faydası 2-3 katına çıkar”

Kuşburnu ile ebegümeci çayında bol miktarda c vitamini olduğuna dikkat çeken aktar Uslu, aynı zamanda ebegümeci çayının ada çayı ile birlikte demlendiği takdirde faydasının 2-3 katına çıkabileceğini ifade ederek, “Kuşburnu içerisinde aşırı miktarda c vitamini içerdiği için bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Kış aylarında oluşabilecek iltihaplanmalar, enfeksiyonlar ve yaralar gibi sorunlara çokça fayda sağlamakta ada çayı ile birlikte kuşburnunu da tüketmemiz gerekiyor. Ebegümeci çayı da kışın içilmesi gereken çaylardandır. Bunu müşterilerimize sıklıkla tavsiye ediyoruz yine aynı şekilde kuşburnu çayı gibi zengin bir c vitamini içermekte yani c vitamini deposu diyebiliriz. Çok eski zamanlardan beri bilinen bir bitki hem yemeği yapılıyor hem çayı. Özellikle çayı insan vücuduna çok faydalıdır çünkü boğaz ağrıları ve balgama çok iyi geliyor. Bunu ada çayı ile karıştırdığımızda çok faydası oluyor. Ada çayının tek başına sağlayacağı faydayı 2-3 katına çıkartmış olabiliyor” diye konuştu.

“Zencefil kök olarak da toz olarak da kullanılabilir”

Uslu, kışın zencefilin hem kök hem de toz halinde kullanılmasını tavsiye ettiklerini belirterek, "Eğer toz olarak kullanılacaksa bal ile karıştırılmasını çay olarak yapılacaksa da bunu kök olarak alınmasını tavsiye ediyoruz. Kök olarak alınacak olan zencefil, ada çayı içerisinde de kullanılabilir, ebegümeci ile de kullanılabilir yalnız miktarlarına dikkat edilmelidir ve ayrıca kaynatılmamalıdır” şeklinde konuştu.

“Ihlamuru kaynatmayın, demleyin”

Ihlamurun kaynatılarak değil, sıcak suda demlenerek içilmesi gerektiğini ifade ederek, “Ihlamur soğuk algınlığına karşı çok faydalıdır. Boğaz enfeksiyonuna, iltihaplanmalara karşı çok faydalı ayrıca ateş düşürücü özelliği olduğu da bilinmektedir. Fakat ıhlamur çayını kaynatmaktan ziyade kaynar su içerisinde demleyerek tüketmeliyiz çünkü kaynattığımız zaman toksit madde oluşmasına yararlarından çok zararına sebep olabiliriz bu konuda dikkat etmemiz gerekiyor” diye konuştu.