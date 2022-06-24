Akaryakıt istasyonunda buldukları parayı sahibine ulaştırdılar

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir vatandaş tarafından akaryakıt istasyonunda bulunan para, polis ekiplerinin yardımıyla sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa’dan Giresun’a ailesi ile birlikte yolculuk yapan Adem Tomak isimli vatandaş, Cevizdere Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda mola verdi, bu sırada eşi ihtiyaç nedeniyle araçtan indi. İstasyona doğru yürüyen Adem Tomak’ın eşi yerde duran 700 TL parayı gördü. Yerden parayı alan aile, durumu önce akaryakıt istasyonu çalışanlarına, ardından da Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede istasyona gelen ekipler, güvenlik kameralarından parayı düşüren vatandaşı tespit etmeye çalıştı. Görüntülerde kimliği tespit edilen Günay Çağ isimli vatandaşın 700 lirayı düşürdüğünü anlayan ekipler, kendisiyle irtibata geçti.

Para, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde polis ekipleri tarafından vatandaşa teslim edildi.