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Ak kadınlardan üreten kadınlar sergisi

Ordu’nun Ünye ilçesinde AK Parti Kadın Kolları tarafından üreten kadınlar projesi kapsamında Yerli Malı Haftası nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda sergi açılışı gerçekleştirildi.

ORDU 17.12.2021, 14:33
Ak kadınlardan üreten kadınlar sergisi

Ordu’nun Ünye ilçesinde AK Parti Kadın Kolları tarafından üreten kadınlar projesi kapsamında Yerli Malı Haftası nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda sergi açılışı gerçekleştirildi.

Her yıl 12-18 Aralık tarihlerinde düzenlenen Yerli Malı Haftası sebebiyle kadınlar tarafından açılan sergi, yöresel ürünler başta olmak üzere el emeği ve birbirinden farklı değişik ürünlerle ev ekonomisine de katkı sağlıyor.

Ülke ve ev ekonomilerine can veren el emeği ürünlerin bu serginin açılışına vesile olduğunu söyleyen Ak Parti Ünye İlçe Kadın Kolları Başkan Neşe Akgül Tiyaloğlu, ”12-18 Aralık tarihlerinde Yerli Malı Haftası dediğimiz tutum, yatırım ve Türkiye malları haftası sebebiyle bu gün üreten kadınlarımızın evlerde el emekleriyle ürettikleri ürünleri hem ekonomilerine can vermek adına bu gün meydanda sergimizi açtık. Bu sebeple ekonomi birimimizin başkanlığında düzenlediğimiz bu programımızı herkesin gelerek destek vermesi bizleri için önemlidir. Yerli Malı Haftası 1946 yılından itibaren kutlanmaya başladı. Bizim kazançlarımızın yurt dışına çıkmasını engellemek hem yerli ve milli tüketimi arttırmak ve ekonomiye can vermek amacıyla planlandı ve halende devam ediyor. Eskiden yerli malı dediğimizde aklımıza sadece elma, armut ve kekler gelirken bu günkü güçlü Türkiye sayesinde İHA’larımız, SİHA’larımız, Akıncılarımaz, TEKNOFEST’lerimiz ve ASELSAN’larımız gelmektedir. Üretimin önce evde kadınlarla başladığını biz biliyoruz. Kadınlarımız mutfaklarında bunları üreterek küçük ölçekte ev ekonomilerine büyük ölçekte ise ülke ekonomisine destek vermektedirler. Güçlü kadınlar olarak güçlü Türkiye’yi ayakta tutmaktadırlar. Dolayısıyla güçlü kadınlarımızın her daim yanlarında olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz. Yerli üretim derken şu anda KOSGEB’lerimiz ithal edilen ürünleri yerli üreten KOBİ’lere 5 milyona yakın destekler vermektedir. Bunun yüzde 70’i hibe diğer kalanı yüzde 30’u geri ödeme şeklindedir. Aynı zamanda milli tüketim diyoruz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, yönetim kurulu üyeleri ve vatandaşlar sergiyi gezerek alışveriş yaptı.

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