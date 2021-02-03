Ordu’da bir vatandaşın arabasının arkasına yazdığı yazı, seyir halinde ilerleyen sürücülerin de şaşkınlığına neden oldu.

Ordu’nun Fatsa ilçesinden Ünye istikametine giden ve bir bayanın kullandığı özel bir aracın arka camında "Acemi Sürücü" yazısı görenleri şaşkına çevirdi. Seyir halinde giden aracın içerisinde 5 bayanın ve 1 çocuğun olduğu görülürken, şoförün arka camına astığı yazı ise diğer sürücülerin de şaşkınlığına neden oldu.

Seyir halinde normal hızda ilerleyen aracın arkasına yazılan bu yazının neden yazıldığı bilinmezken, bayanın kullandığı araç ise Ünye ilçesine vardığında ise gözlerden kayboldu.