70’lere damga vuran eserlerle nostalji gecesi yaşanacak

Fatsa Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında 26 Aralık Pazar akşamı saat 19.00’da düzenleyeceği yıl sonu konserinde 70’li yılları damgasını vuran eserlerle nostalji akşamı yaşatacak.

Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses şarkıları

Konservatuar koro şefi Avni Kaysal yönetiminde icra edilecek konserde Türk müzik tarihinin önemli isimlerinden Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses ve birçok sanatçının eserleri seslendirilecek. İki bölüm halinde koro ve solo olarak 20 eserin repertuvarda olduğu konserde, 70’li yıllara damgasını vurmuş zirve eserler icra edilecek.

"Çalışmalarımızın karşılığını alacağımız konser olacak"

Pandemi sürecinin ardından yeniden belediye bünyesi altında çalışmalarına başlayarak yıl sonu itibariyle uzun bir aradan sonra konser vereceklerini ifade eden Fatsa Belediyesi Konservatuar Koro Şefi Avni Kaysal, Fatsa halkını konsere beklediklerini belirterek, “Koroda yer alan müzisyenlerimiz günlerdir çok güzel hazırlandılar. Çalışmalarımızın meyvesini çok güzel bir konserle alacağız. Tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.

Aynı akşam Belediyesi Konservatuarı Görsel Sanatlar Atölyesi Kursiyerleri ve Konservatuar Usta Öğreticisi Üzeyir Koyun’un eserlerinden oluşan "Yağlı Boya Resim Sergisi"nin açılışının gerçekleşeceği bildirildi.