60 yıl önce kurduğu lastik tamir dükkanını oğluyla beraber işletiyor

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki lastik tamircisi Dursun Yılmaz, yaşının ilerlemesine rağmen yarım asrı geçen meslek hayatını oğlu ile birlikte devam ettiriyor.

Ünye’nin ilk lastik tamircisi olan ve Liseler Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde 60 yıldır mesleğine devam eden Dursun Yılmaz, geçmişten bugüne yetiştirdiği onlarca çırağını iş sahibi yaparak hayata kazandırdı. 1965 yılında 9 yaşında iken babasını kaybettiği için okul hayatını bırakarak İstanbul’a çalışmaya giden Yılmaz, İzmir’de düzenlenen fuarla hayatını değiştirerek lastik tamirciliğine başladı. Yarım asrı geçen yıllara rağmen mesleğinden vazgeçmeyen Yılmaz, üç çocuğundan birisi olan Zeki Yılmaz’ı da yanına alarak ekmek teknesini işletmeye devam ediyor.

“İzmir’deki fuarla hayatım değişti”

Babasının vefatı sonrası okulu bırakarak 1965 yılında İstanbul’a çalışmaya giden ve İzmir’de katıldığı bir fuarla hayatını lastik tamirciliği ile sürdürdüğünü söyleyen 75 yaşındaki Dursun Yılmaz, “Fuarda şuan yıllardır kullandığım makineleri gördüm. Makineyi iş yerime almaya çalıştığımda imkansızlıktan dolayı alamadım. İzmir fuarı dönüşünde iş yerime ufak bir makine aldım. 1970 yılına kadar o zamanın imkanları dahilinde alabildiğim makinelerle iş yerimi çalıştırdım. Yıllar geçtikçe yeni bir makine ihtiyacım olmuştu. O zaman ilçemizin ileri gelenleri bizlere de yardımcı oldu” dedi.

“Her şeyimi bu mesleğe borçluyum”

Üç evladını bu meslekte büyüterek okuttuğunu söyleyen ve her şeyini bu mesleğe borçlu olduğunu ifade eden Dursun Yılmaz, “Bu iş yerimde 1965-1970 yılları arasında yetiştirdiğim 2 çırağım şimdilerde İstanbul’da iş sahibi oldular. O zamanın şartlarında yaklaşık on çırağım bu iş yerimde meslek sahibi oldu. Ünye’de ilk lastik ustası benim. Eskiden biz on çırak yetiştiriyorduk şimdi ise üstümüz pislenir diye kimse yanaşmıyor. Ben çocuklarımı hep yanımda dışarıya göndermeden büyüttüm. Üç evladımın hepsi meslek sahibi oldu, sadece bu yanımdaki çocuğum benim mesleğimi devam ettiriyor, her şeyimi bu mesleğe borçluyum” diye konuştu.

“Babamızın ekmek teknesini devam ettiriyoruz”

Çocukluğundan itibaren babası Dursun Yılmaz’dan gördüklerini öğrendikten sonra kendisinin devam ettirdiğini söyleyen 46 yaşındaki Zeki Yılmaz, “Askerden sonra babam bu işe halen devam ettiği için bende onunla beraber çalıştım. Yani babamızın ekmek teknesini devam ettiriyoruz. Babamızın yıllardır bize en önemli öğrettiği ise ‘ben asla haram lokma yemedim, sizde asla yemeyin’ demesiydi. Biz de burada helalinde çalışıp, öyle kazanmayı öğrendik. Babamızın bize öğrettiği mesleği omuz omuza onunla devam ettiriyoruz” şeklinde konuştu.

Yıllardır babasının izinden gittiğini söyleyerek nesilden nesile aynı dükkanı çocuklarının da çalıştırmasıyla gurur duyacağını söyleyen Zeki Yılmaz, kendisinin de çocuklarına destek vereceğini söyledi.