6 kez kalp krizi, 2 büyük deprem gördü: SMA hastası bebek, Ordu’da hayata tutunmaya çalışıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya’daki evlerinde ağır hasar oluşan ve SMA Tip-1 hastası bulunan Aktürk ailesi, ‘Evim Yuvan Olsun’ kampanyası ile Ordu’da bir evde misafir edildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Türkiye’nin her köşesinden deprem bölgelerine yardımlar devam ediyor. Ordu’da da bazı depremzede vatandaşlar kendileri için belirlenen noktalara yerleştirilirken, bazıları ise kendilerine kapılarını açan vatandaşlara misafir oluyor.

Yaşanan depremlerin ardından Malatya’daki evleri büyük hasar alan Volkan ve Esra Aktürk, çifti, 27 haftalık SMA Tip-1 bebekleri ile birlikte zor günler geçirdi. Bebeklerini cihazlarını almak için girdikleri evlerinde ikinci depreme yakalanan aile, sonrasında da 4 boyunca araçta kaldı. Ailenin, bu durumu sosyal medyada paylaşması üzerine yurt dışında yaşayan Ordulu hayırsever Necati ve Lale Tente çifti, depremzede aileye evlerini açtı. 9 kilogram ağırlığındaki Alparslan bebek, 6 kez kalp krizi ve 2 büyük depremin ardından Ordu’da hayata tutundu.

“İkinci depremin şiddeti çok daha farklıydı”

Depreme, Malatya’daki evlerinde yakalanan Volkan Aktürk, “Ben, SMA Tip 1 hastası oğlum Alparslan’a bakıyordum. Saat 3.30 gibi bakımını annesine teslim etmiştim. O esnada odaya gittim ve uyumuşum. Eşimin ‘Alparslan’ diye bağırma sesiyle uyandım, bir şey olduğunu düşündüm. Neden bağırdığını sorunca deprem olduğunu söyledi ve deprem olduğunu o esnada fark ettim. Uykudan yeni uyandığım için hissetmedim. Deprem, 90 saniye kadar sürdü ve durmasını bekledik. Alparslan’ın makinelerini alıp dışarıya çıktık. Sokak adeta mahşer yeriydi. Herkes ortalıkta, binalar yıkıldı, insanlar korkuyordu. Sonrasına saat 12.00 gibi yeniden eve girdim, orada çocuğumuzun makinelerini şarja taktık. O esnada ikinci depreme yakalandık ama bunun şiddeti çok daha farklıydı. Eşim ve Alparslan dışarıya çıktı, ben de geriye kalan cihazları aldım, unuttuğumuz cihazları ve oksijen tüpünü almaya geri döndüm. Artçılar devam ediyordu. Güvenli bir noktaya gittik” dedi.

“Bir gecede ekmeğe muhtaç olduk, devletimiz ilk günün ardından her türlü yardım için seferber oldu”

Depremin ilk gününde zorluklar çektiklerini ancak sonrasında kendilerine yardımların hızlı bir şekilde ulaştığını söyleyen baba Volkan Aktürk, “4 gün boyunca araçta kaldık, aracın elektriği ile makineleri şarj ettik. Bu esnada benzin de bulamadık. İlk gün su ve ekmek bulamadık, sonrasında Allah devletimize zeval vermesin her türlü yardım geldi, yiyecek geldi. Biz, bir gecede ekmeğe muhtaç olduk. Ne ekmek bulabildik, ne su bulabildik. 4 günün sonunda Ordulu Necati ve Lale Tente çifti ‘Evim Yuvan Olsun’ diyerek evlerini bize ve Alparslan’a açtı. Burası bize yuva oldu” ifadelerine yer verdi.