‘6. Güzel Ordu Kısa Film Festivali’ başlıyor

Ordu’da bu yıl 6’ncısı düzenlenecek olan "Güzel Ordu Kısa Film Festivali" 21 Ekim’de başlıyor.

Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği tarafından düzenlenecek film festivali, Ordu’da bir otelde yapılan toplantı ile tanıtıldı. Bu yıl, 21-22 ve 23 Ekim tarihlerinde yapılacak festivalin onur konuğu Hale Soygazi olurken, ödülü kendisine 21 Ekim tarihinde yapılacak olan açılış töreninde takdim edilecek. Besteci, müzisyen Selim Atakan’ın festival için özel olarak bestelediği Güzel Ordu bestesi, Name Önal’ın sesinden, Selim Atakan’ın piyanosu eşliğinde yine açılış töreninde sinemaseverle buluşacak.

12 kısa filmin yer aldığı program iki bölüm olarak, Ordu Kültür Sanat Merkezi’nde, 22 Ekim Cumartesi günü gösterilecek. Festivalin jüri başkanlığını Tayfun Pirselimoğlu üstlenirken, diğer jüri üyeleri Nazlı Bulum, Melis Behlil, Clint Davis ile Serdar Kökçeoğlu’ndan oluşuyor. Festivalde ayrıca Tayfun Pirselimoğlu’nun vereceği masterclass yanında birçok söyleşi ve konsere de yer verilecek.

Film gösterimleri ve tüm etkinlikler ücretsiz olacak.