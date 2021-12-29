40 yıllık yol sorunu çözülüyor

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından, yaklaşık 40 yıldır evlerine ulaşım olmayan 6 haneli mahalleye ulaşım imkanı açıldı.

Altınordu Belediyesi tarafından kent merkezinde ve 92 mahallede sürdürülen çalışmalar sürüyor. Hürriyet Mahallesi İnören sokakta yaşayan vatandaşların da 40 yıllık yol hasretleri, Altınordu Belediyesi’nin çalışmaları ile çözüme kavuşuyor. Belediye Başkanı Aşkın Tören’in talimatlarıyla başlayan 400 metrelik yeni yol açma çalışması ile mahallede yaşayan 6 hane, ilk defa evlerinin kapısına kadar araçla ulaşım imkanına kavuşacak.

İlk defa yola kavuşan 6 hane adına açıklama yapan Hürriyet Mahallesi Muhtarı Selami Gür, “Allah’a şükür Belediye Başkanımız Aşkın Tören bu işin peşine düştü bize öncülük etti, burada yaşanan çileye de son verdi. Vatandaşlarımız yaklaşık 40 yıldır bu sorunun çözülmesini bekliyordu. Kendisine mahalle halkımız adına teşekkür ederiz” dedi.