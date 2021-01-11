2020’da Fatsa’da bin 522 kişi doğdu, 451 kişi öldü

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 2020 yılında bin 522 kişi doğarken, 451 kişi hayatını kaybetti.

Fatsa İlçe Nüfus Müdürü Murat Süsün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "2020 yılında bin 522 kişi doğarken, 451 kişi hayatını kaybetti" dedi.

Süsün şu bilgileri verdi: "2020 yılında evlenme sayısı 650 olurken, boşanma sayısı ise 250 oldu. 13 bin 948 kişiye nüfus cüzdanı, 6 bin 807 kişiye nüfus kayıt örneği, 3 bin 863 kişiye sürücü belgesi, bin 770 kişiye pasaport, yerleşim yeri belgesi alan kişi sayısı ise 11 bin 179 olarak düzenlendi."