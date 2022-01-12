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10. dönem başkan seçildi

Ordu’nun Ünye ilçesi Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası olağan genel kurulunda mevcut Başkan Bekir Şimşek 10. dönem için güven tazeledi.

ORDU 12.01.2022, 19:42
10. dönem başkan seçildi

Ordu’nun Ünye ilçesi Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası olağan genel kurulunda mevcut Başkan Bekir Şimşek 10. dönem için güven tazeledi.

Ünye’de 1953 yılından itibaren faaliyet gösteren Şoförler Odasına kayıtlı 1.056 üye tek listeyle seçime giren Bekir Şimşek’i yeniden başkan seçti.

Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda divan başkanlığına Ordu Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Erdoğan Akyürek seçildi. Genel kurulda denetim raporu, faaliyet raporu, gelir-gider hesap cetvelinin okunarak kabul edilmesinin ardından seçim yapıldı. Kongrede tek liste ile seçime giren mevcut Başkan Bekir Şimşek, 10. dönem için yeniden güven tazeledi.

“42 yıldır esnafın hizmetindeyim”

Göreve başladığı günden itibaren 42 yıllık bir esnaf hizmeti olduğunu söyleyen Başkan Bekir Şimşek, "Bizden önce bir ağabeyimiz vardı. Ben 27 yaşındayken 2. başkan seçilmiştim. Onu da katarsam 42 senedir esnafın hizmetindeyim” dedi.

Bekir Şimşek’in yönetimi ise Okan Kılıçarslan, Yüksel Dalgıç, Ahmet Martoğlu, Adnan Güray, Murat Tulkar, Murat Yiğit, Adnan Sözkesen, Ömer Alparslan isimlerden oluştu.

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