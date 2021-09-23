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Olmaz dediler ama o Eskişehir’de Antep fıstığı yetiştirdi

Güncel 23.09.2021, 16:43
Olmaz dediler ama o Eskişehir’de Antep fıstığı yetiştirdi
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Eskişehir’in Mahmudiye ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Üzeyir Güven, kentte yetişmez denilen Antep fıstığını evinin bahçesinde üreterek bir ilke imza attı.