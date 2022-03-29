Okaliptüs Yağı Nedir? Faydaları Nelerdir?

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Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek , sizi çeşitli enfeksiyonlardan koruyacak ve solunum sistemini rahatlatacak önemli bir yağ mı arıyorsunuz? Cevap: Okaliptüs yağı. Boğaz ağrısı, öksürük, mevsimsel alerjiler ve baş ağrıları için en önemli esansiyel yağlardan biridir. Okaliptüs yağının bağışıklığı uyarma, antioksidan koruma sağlama ve solunum dolaşımını iyileştirme gibi birçok yararı vardır. Okaliptüs esansiyel yağı, yabancı patojenlere ve farklı enfeksiyon türlerine karşı savaşmak için yaygın olarak kullanılmaktadır.