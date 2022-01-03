SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLAR 2022'DE TÜRKİYE YOLLARINDA

Çinli teknoloji devi Baidu’nun 2020 yılı sonlarında Pekin sokaklarında hizmete aldığı sürücüsüz ticari taksi ‘Apollo Robotaxi’ bilim ve teknoloji camiasında heyecan yarattı. Konuyla ilgili bir araştırma yapan İstanbul Aydın Üniversitesi Çin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, ADASTEC firmasının gerçekleştirdiği çalışmalarla otonom sürücüsüz robot taksilerin 2022 yılında Türkiye’de de kullanılmaya başlanacağını açıkladı.

2030'A KADAR TÜM YOLLARDA

Baidu’nun geliştirdiği Robotaxi, ‘Apollo’ adlı bir yazılım platformu sayesinde sürücüsüz hareket edebilen ve bilinen taksi hizmetini gören araçların genel adı olarak öne çıkıyor. Çin’de giderek yaygınlaşmakta olan RoboTaxi 7 Nisan 2021’de Baidu tarafından geliştirilen ve üretilen 35 adet ‘Apollo’ sürücüsüz taksi, ilk kez ticari işletme ruhsatını aldı. Öte yandan Baidu Apollo’dan başka, Dongfeng Linghang Robotaxi sürücüsüz taksi Wuhan sokaklarında vatandaşlara açılıyor. Sürücü, artık direksiyonu tutmak zorunda kalmadan bir güvenlik görevlisine dönüşüyor.

Kasım 2021’de yüklü miktarda Robotaxi siparişi alan Baidu, 2025’e kadar 65, 2030 yılına kadar ise 100 şehirde RoboTaxi’leri yaygınlaştırmayı hedefliyor. Konuyla ilgili bir saha araştırması yapan İstanbul Aydın Üniversitesi Çin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, buna benzer çalışmaların Türkiye’de de yapıldığını ortaya çıkardı. Merkezden yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında Türkiye TOSB İnovasyon Merkezi’nin, İTÜ OTAM ile birlikte hayata geçirdiği Türkiye Bağlantılı ve Otonom Araç Kümelenmesi’ndeki üyelerinden ADASTEC firması, sürücüsüz araç test çalışmaları kapsamında, sürücüsüz aracı İstanbul trafiğine çıkarttı.

Buna göre Türkiye gibi trafiğin daha zorlu olduğu ülkelerde 10 yıl içerisinde robot taksiler olabilecek Seviye 2 otonom sürüş yazılımlarımız seri üretim araçlarda 2022 yılından itibaren kullanılmaya başlanacak. Merkezden yapılan açıklamada ayrıca, bu sistemin İstanbul’daki taksi sorununu çözebileceğini, trafik sorununu hafifletebileceğini ve insan hayatında daha birçok şeyi değiştirebileceğini ifade edildi