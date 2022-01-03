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İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ'NDEN ÖĞRETİM ELEMANLARINA SERTİFİKA

İstanbul Aydın Üniversitesi STEM Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin düzenlediği 'Yükseköğretimde Teknolojik Yaklaşımlar ve öğrenme Modelleri' eğitimine katılan öğretim elemanları, sertifikalarını alarak mezun oldu.

OCAK 2022 03.01.2022, 09:21
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ'NDEN ÖĞRETİM ELEMANLARINA SERTİFİKA

İstanbul Aydın Üniversitesi’nin (İAÜ) 2020 yılından bu yana gerçekleştirdiği ‘Yükseköğretimde Dönüşüm: E-Üniversite Yolunda Harmanlanmış Öğrenme Modeli’ projesi kapsamında, İAÜ STEM Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin düzenlediği ‘Yükseköğretimde Teknolojik Yaklaşımlar ve Öğrenme Modelleri’ eğitimine katılan öğretim elemanları, üniversitede düzenlenen törenle sertifikalarını alarak mezun oldu.

120 SAATLİK EĞİTİM PROGRAMI

Yürütücülüğünü İAÜ STEM Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Devrim Akgündüz’ün yaptığı proje kapsamında akademisyenlerin eğitimde teknolojik yaklaşımlar ve öğrenme modelleri ile ilgili yetkinliklerini geliştirmek ve onları bu modelle ders işlemelerini sağlamak amacıyla 120 saatlik bir sertifika programı hazırlandı. Sertifika programı kapsamında teknoloji entegrasyonu, teknolojik pedagojik alan bilgisi, harmanlanmış öğrenme modeli ve alt modelleri, Web 2.0 araçları ile öğretimin zenginleştirilmesi, öğrenme yönetim sistemleri ile etkin öğrenme, bulut bilişim sistemleri ile bulutta iş birliği, teknolojik değerlendirme yöntemleri ile süreçsel değerlendirme konuları ele alındı. Senkron dersler ve asenkron uygulamalarla akademisyenlere zamandan ve mekândan bağımsız eğitimler gerçekleştirildi.

HANGİ KONULARDA EĞİTİM VERİLDİ?

Doç. Dr. Devrim Akgündüz ve Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Kınık Topalsan’ın eğitmen olarak görev aldığı sertifika programında kendi hızında öğrenme, kendi kendine öğrenme sorumluluğunu alma, 7/24 geri bildirim ve iletişim, zamandan ve mekândan bağımsız öğrenme, yüz yüze ortamda güçlü uygulamalar konularında akademisyenlerin yetiştirilmesi sağlandı. İstanbul Aydın Üniversitesinin tüm fakülte ve yüksekokullarından katılımcıların yer aldığı sertifika programı sonunda portfolyo değerlendirmesi ve sınav gerçekleştirilerek başarılı olanlara sertifikaları İAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Yeşim Üstün’ün katılımı ile takdim edildi.

"TEKNOLOJİYİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İAÜ Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İzmirli, İAÜ olarak teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve akademik personelin bilgilerini güncellediklerini belirtti. Ayrıca bu proje kapsamında 2021 güz döneminde derslerin bir kısmını, bu programda sertifika alan akademisyenlerle harmanlanmış öğrenme modeli kullanılarak yaptıklarını, görev alan akademisyenlere teşvik verdiklerini söyledi. Prof. İzmirli, öğretim elemanlarının teknolojik yetkinliklerinin artması ile İAÜ’nün teknolojik üniversite olma yolunda hızla ilerleyeceğini belirtti. Proje yürütücüsü ve eğitmeni Doç. Dr. Akgündüz ise akademisyenlere yönelik ikinci sertifika programını yine 120 saat olarak 2022 Ocak-Mart döneminde gerçekleştireceklerini ve bundan sonra da böyle programlarla hocaların yeni döneme hazırlanmasını sağlayacaklarını söyledi. Tören sertifikaların takdim edilmesiyle sona erdi 

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