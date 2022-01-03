GÖÇMEN EĞİTİMİ ENTEGRASYONU ALANINDA AVRUPA'YLA YARIŞIYORUZ

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre, çoğu Suriyeli olmak üzere, 4 milyondan fazla göçmene ev sahipliği yapan Türkiye, 5 yıl önce, 38 ülke arasında 5 puanla 37’nci sırada olduğu Göçmen Entegrasyon Politikası Endeksi’nde (MIPEX) 57 ülke arasında 52 puanla 16’ncı sıraya yükseldi.

HENÜZ İSTEDİĞİMİZ DÜZEYDE DEĞİLİZ

Konuyu değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Boylu, Türkiye’nin bu çalışmalarının göç olgusu ve göçmenlerle ilgilenen uluslararası derecelendirme kuruluşunun raporlarına da konu olduğunu, Türkiye’nin bu alanda Avrupa ile yarıştığını, MIPEX’in Türkiye’nin bu alandaki gelişmesini takdir etse de henüz istenen düzeyde olunmadığını söyledi.

ÇOK CİDDİ ADIMLAR ATTIK

Türkiye’nin entegrasyon politika alanlarından en zayıf olduğu alanın ‘eğitim’ olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Boylu, “Türkiye eğitim entegrasyonu konusunda çok ciddi adımlar attı. Türkçe dil desteği, akademik destek, öğretmen eğitimi ve materyal destekleri, her seviyede eğitim rehberliği, göçmen öğretmenlerin istihdam (sözleşmeli) edilmesine yönelik adımlar, eğitimde entegrasyon konusunda değerlendirmeye alınan 56 ülke içerisinde Türkiye’yi 52 puan ile 16’ncı sıraya çıkardı. Bu bağlamda Türkiye 52 puan ile Almanya’nın 3 puan gerisinde yer alırken Avusturya, İsviçre, Danimarka, Litvanya, İspanya gibi ülkelerin önüne geçti” dedi.

MIPEX NEDİR?

Ülkelerin göçmenlere yönelik uyguladıkları politikaları çeşitli ölçütler bağlamında değerlendiren MIPEX’in, Avrupa ve dünya genelinde göçmenlerin entegrasyonunu teşvik etmek ve hükümetlerin göçmenlere ilişkin neler yaptığını karşılaştırmak için en kapsamlı, güvenilir ve sık kullanılan araç olduğuna vurgu yapan Doç. Dr. Boylu, MIPEX’in hem araştırmacılar hem de politikacılar için kaynak sağlayan bir ölçüm aracı olarak görüldüğünü belirtti. Doç. Dr. Boylu, MIPEX’in Türkiye’yi 2010 yılından bu yana Türkiye’yi izlediğini kaydetti.