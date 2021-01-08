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n11.com’dan 2. el otomobil platformu: garaj11

E-ticaret sektörünü 7 yıl önce ‘pazaryeri’ konseptiyle tanıştıran n11.com, garaj11 ile ikinci el otomobil pazarına giriş yaptı. İlk defa otomobil sahibi olmak, aracını değiştirmek veya aracını hemen satmak isteyenlerin ilk adresi garaj11 olacak.

Ocak 2021 08.01.2021, 17:54
2000
n11.com’dan 2. el otomobil platformu: garaj11

Milyonlarca ürünü güvenli ve hızlı bir şekilde tek tıkla tüketicileri ile buluşturan n11.com, garaj11 markası ile ikinci el otomobil pazarına da yeni bir soluk getiriyor. “Güvenle Al, Güvenle Sat” sloganı ile garaj11, üyelerine sunacağı hizmetler ve sağlayacağı avantajlarla otomobil alım satımında yeni bir dönem başlatacak.

ARAÇ ALIM SATIMINA DAİR TÜM İHTİYAÇLAR TEK BİR PLATFORMDA

Türkiye’nin pazaryeri konseptli ilk ikinci el otomobil platformu olan garaj11 ile ilk defa otomobil sahibi olmak isteyen, aracını değiştirmek isteyen ya da var olan aracını hemen satmak isteyen otomotiv tutkunları, bilgisayarları başında dakikalar içerisinde zahmetsizce otomobil alım satım işlemlerini gerçekleştirebilecek. Otomotiv sektör dinamiklerini e-ticaretin sunduğu zahmetsiz ve güvenli alışveriş deneyimi ile birleştiren garaj11 ile tüketiciler, sadece yeni bir otomobil sahibi olmayacak; aynı zamanda uçtan uca hizmetlere de tek bir tıkla kavuşacak.

de tek bir tıkla kavuşacak. Uzman ekipler tarafından özenle araştırılarak listelenen otomobiller garaj11 ile ayrıcalıklı yan hizmetler eşliğinde otomotiv tutkunlarıyla buluşacak. garaj11 kullanıcıları, hayalini kurdukları otomobili akıllı filtreleme özelliği ile saniyeler içerisinde görüntüleyip, daha önce hiç olmadığı kadar detaylı bilgiye ulaşabilecek. TÜVSÜD D-Expert güvencesiyle uzman teknisyenler tarafından tarafsız ve bağımsız olarak yapılan araç kontrolleri ve testlerin ardından listelenen otomobili satın almak isteyen tüketiciler, beğendikleri aracın detaylı ekspertiz raporunu, tramer kayıt bilgisini tek tıkla görüntüleyebilecek. garaj11 ile devir masrafı da tarihe karışacak. Otomobilin devir-teslim işlemleri, aracı alan kişi adına garaj11 tarafından gerçekleştirilirken, kullanıcılar yeni otomobiline hiçbir ilave komisyon ya da masraf ödemeden anahtar teslim fiyatıyla kavuşacak.

Yalnızca belirli bir yaş ve kilometreye kadar olan araçların listeleneceği garaj11, “Ödeme Koruma Sistemi” uygulaması ile de olası sorunların önüne geçecek. Aracın ödeme tutarı, noterde satış devir işlemi yapılana dek n11.com tarafından güvence altına alınacak. Araç tesliminde de yeni bir dönemin kapılarını aralayan garaj11, teslimat işlemini randevu sistemiyle belirtilen ildeki TÜVSÜD D-Expert noktasında gerçekleştirecek. Satın aldığı aracı anahtar teslim kapısına getirtmek isteyen tüm kullanıcılar, Türkiye’nin neresinde olursa olsun uygun bir ücret karşılığında bu hizmetten yararlanabilecek. garaj11 üyeleri, anlaşmalı bankalar aracılığıyla saniyeler içerisinde online kredi başvurusu da yapabilecek. Ayrıca kullanıcılar, Sigortaladim. com iş birliğinde 21 farklı sigorta şirketinden özel fırsatlarla kasko ve sigorta hizmeti alabilecek. Üyeler, güvenle otomobilini satın aldıktan sonra n11.com’da geçerli 500 TL indirim kuponu da kazanacak. Bin 500 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olacak kupon, Otomotiv & Motosiklet kategorisinde kullanılabilecek.

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