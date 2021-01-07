Lojistik Dosyası: DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ

HAZIRLAYAN: HARUN REŞİT TIĞLI

Dünyada en fazla yapılan taşımacılık türü olan denizyolu taşımacılığında liman işletmeciliği de hayati öneme sahip. Denizyolu taşımacılığı ve liman işletmeciliği yapan firmalarla yaptığımız röportajları ve konuyla ilgili analizleri sayfalarımızda bulabilirsiniz.

Denizyolu taşımacılığı ve liman işletmeciliği dosyası Ekovitrin Ocak sayısında!

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