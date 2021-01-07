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Lojistik Dosyası: DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ
Denizyolu taşımacılığı denize kıyısı olan ülkelerde tercih edilen ve diğer taşımacılık türlerine göre maliyet tasarrufu sağlayan bir taşımacılık türü olarak karşımıza çıkıyor. Tek seferde birden çok malın taşınmasını sağlayan denizyolu taşımacılığında dünyanın her bölgesine taşımacılık yapmak mümkün.
Ocak 2021 07.01.2021, 12:47
2010
HAZIRLAYAN: HARUN REŞİT TIĞLI
Dünyada en fazla yapılan taşımacılık türü olan denizyolu taşımacılığında liman işletmeciliği de hayati öneme sahip. Denizyolu taşımacılığı ve liman işletmeciliği yapan firmalarla yaptığımız röportajları ve konuyla ilgili analizleri sayfalarımızda bulabilirsiniz.
Denizyolu taşımacılığı ve liman işletmeciliği dosyası Ekovitrin Ocak sayısında!
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|28
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|27
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|17
|24
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|17
|20
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|17
|19
|13. Balıkesirspor
|16
|16
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|17
|16
|15. Adanaspor
|15
|15
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|16
|9
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|17
|3
|Takımlar
|O
|P
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|17
|33
|2. M. United
|16
|33
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|32
|4. Tottenham
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|17
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|16
|29
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|17
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|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Barcelona
|17
|31
|4. Real Sociedad
|18
|30
|5. Villarreal
|17
|29
|6. Sevilla
|15
|27
|7. Granada
|16
|24
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|23
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|21
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|17
|20
|11. Real Betis
|17
|20
|12. Eibar
|17
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Valencia
|17
|16
|18. Elche
|15
|16
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12
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