Hasret sona erdi: Beylikdüzü ‘Balıkçılar Çarşısı’na kavuştu

Beylikdüzü Balıkçılar Çarşısı Kavaklı girişinde hizmete açıldı. 32 tür balık çeşidiyle Beylikdüzü’nde yaşayan vatandaşlara hizmet veren çarşıya balıklar günlük ve taze geliyor.

Bu sezonun bol ve bereketli geçtiğini belirten Beylikdüzü Balıkçılar Çarşısı esnaflarından Balıkçı Yalçın, “Beylikdüzü’nde eksikliği hissedilen balıkçılar çarşısı sonunda Kavaklı’da hizmete açıldı. Burada balıklarımız günlük olarak geliyor. Vatandaşlarımıza temizleyip, ayıklayıp öyle veriyoruz. Gösterilen ilgiden oldukça memnunuz. Beylikdüzü’nün her mahallesinden bize balık almaya geliyorlar. Özellikle mevsim balıklarını tercih ediyorlar’ ifadelerini kullandı.

BALIKÇILAR ÇARŞISI’NA İLGİ YOĞUN: 32 tür balık çeşidiyle Beylikdüzü’nde yaşayan vatandaşlara hizmet veren çarşıya balıklar günlük ve taze geliyor.

Yeni genelgeye göre cuma akşamından, pazartesi gününe kadar hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Balıkçılar Çarşısı’nda hafta sonu gel al paket servisiyle hizmet veriliyor. Çarşı kısıtlamanın olduğu günlerde 10:00 ile 17:00 arası açık.

GELMEDEN ÖNCE ARIYORLAR

Beylikdüzü Balıkçılar Çarşısı’nın uğur getirdiğini belirten çarşı esnaflarından Balıkçı Vedat ise, “Bu sene denizlerimiz çok verimli palamut zamanında çok güzel palamut akını oldu. Hamsi mevsiminde yine bol ve verimli bir sezon oldu. Olmaya da devam ediyor. Müşterilerimizin ilgisinden oldukça mutluyuz. Gelmeden önce bizeleri arıyorlar siparişlerini veriyorlar. Onlar gelene kadar balıklar hazır hale geliyor. Özellikle bu salgın günlerinde vücut direncimizi arttıran balığı tercih etmelerini vatandaşlarımıza tavsiye ediyorum. Balığın hiç bir şekilde içinde katkı maddesi yok. Omega 3 kaynağı. Bol bol balık tüketelim” şeklinde konuştu.

Balıkçılar Çarşısı esnaflarından Balıkçı Yalçın, “Beylikdüzü’nde eksikliği hissedilen balıkçılar çarşısı sonunda Kavaklı’da hizmete açıldı. Burada balıklarımız günlük olarak geliyor. Vatandaşlarımıza temizleyip, ayıklayıp öyle veriyoruz. Gösterilen ilgiden oldukça memnunuz’ dedi.

VİRÜSLERİN İLACI BALIK

İçinde katkı maddesi bulunmayan tek besin kaynağının balık olduğunu vurgulayan Balıkçı Yalçın da “Balığın içerisinde hiç bir katkı maddesi yok. Doğal olan tek besin kaynağı. Hastalıklarla boğuştuğumuz bu günlerde vücudumuzun bağışıklığını arttıran, direncini güçlendiren besinlerin en başında balık geliyor. En az haftada iki gün balık yememiz gerekiyor. Sadece koronavirüs ve benzeri büyük salgınlarla mücadele ederken değil her daim bağışıklık sistemimizi kuvvetli tutmalıyız” dedi.

HAFTA SONLARI AÇIK

Yeni genelgeye göre cuma akşamından, pazartesi gününe kadar hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Balıkçılar Çarşısı’nda hafta sonu gel al paket servisiyle hizmet veriliyor. Çarşı kısıtlamanın olduğu günlerde 10:00 ile 17:00 arası açık.

DEV KILIÇBALIĞI YAKALANMIŞTI

Uzun yıllardan sonra Marmara Denizi’nde kılıçbalığı yakalandığını söyleyen Beylikdüzü Balıkçılar Çarşısı esnaflarından Balıkçı Yalçın, “Uzun zamandır böyle büyük ve güzel bir kılıçbalığı yakalanmamıştı. Çok heyecanlandık. Beylikdüzü Balıkçılar Çarşısı açıldıktan sonra böyle bir balığı ilk kez gördü. Normal bir balığın neredeyse 3 katı büyüklüğünde” diye konuştu.