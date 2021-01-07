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EKOVİTRİN DERGİSİ, DİJİTAL TEKNOLOJİ'Yİ MERCEK ALTINA ALDI
Teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler, iş dünyasının dijital pazarlama stratejilerini önemli derecede değişime zorluyor. Yapay zeka, Endüstri 4.0 gibi dijital teknolojilerin artması özellikle şirketlerin dijital dönüşüme hız vermelerini sağlıyor.
Ocak 2021 07.01.2021, 16:02 07.01.2021, 16:29
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Tüm dünyayı etkisi altına alan Yeni Tip Koronavirüs (COVID-19) salgınının etkisiyle ‘dijital dönüşüm’ daha da ivme kazandı. İş dünyası dijital dönüşüme daha fazla yatırım yapmaya başladı. Pandemi sonrasında da dijital teknolojilere daha fazla yatırım yapanlar kuşkusuz daha kazançlı çıkacak.
Hazırlayan: Sinan Saygı
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