E-ticaret pandemide büyüdü

Pandemi sürecinde gerek dünyada gerekse evlerine kapanan insanlar, alışverişte online yöntemleri tercih etti. E-Ticaret, gerek Türkiye gerekse dünyada pandemi süreciyle birlikte yükselişe geçti. Alkaş tarafından düzenlenen ve Digital Network Alkaş’ta gerçekleşen FutureCommerce360’ta, Yeni Normal’in başarılı E-Ticaret stratejileri üzerine içgörülerini paylaşan Nielsen E-Ticaret Asya Lideri Ji Hyuk Park ve Nielsen APAC EEMEA Türkiye Analitik Danışmanlık Kıdemli Başkan Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan, E-Ticaret alanında analitik çalışmaların önemini vurguladılar.

Covid-19 pandemisiyle birlikte tüm dünyada tüketici harcamalarının durağanlaştığını, buna karşılık E-Ticaret’in ciddi bir ivme kazandığını belirten Nielsen E-Ticaret Asya Lideri Ji Hyuk Park, Yeni Normal’de kazanmak için E-Ticaret stratejilerinin tekrar şekillendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Tüketici tercihinin online’a yönelmesiyle birlikte pandemi sürecinde tüm dünyada E-Ticaret’in önemli bir gelişim içinde olduğunu söyleyen Ji Hyuk Park, bu büyüme dönemini karlı bir şekilde değerlendirmek isteyen tüm oyuncuların stratejilerini gözden geçirmeleri gerektiğini belirtti.

Jİ HYUK PARK: “Tüketici tercihinin online’a yönelmesiyle birlikte pandemi sürecinde tüm dünyada E-Ticaret, önemli bir gelişim içinde. Bu büyüme dönemini karlı bir şekilde değerlendirmek isteyen tüm oyuncular stratejilerini gözden geçirmeli.”

ÖNEMLİ 6 TEMEL EKSEN

Temel stratejinin trafik, geri dönüş oranı ve sepet büyüklüğü faktörlerinde kazanmak olduğunu belirten Didem Şekerel Erdoğan ve Ji Hyuk Park, bu eksende 6 başlık olarak şunları sıraladı: Tüketici davranışları ekseninde kategorilerin yeniden tanımlanması; iletişim için gelişen dijital kanallar üzerine yoğunlaşılması (sosyal medya, Youtube vb.); tüketici için birim fiyatın daha şeffaf hale getirilmesi; canlı yayında satış (live streaming); gelişen ürün-fiyat tercihleri ekseninde asortman (premium ürünler vb.) ve online’a/üyeliğe özel ürün asortmanı oluşturmak. Nielsen içgörülerine göre E-Ticaret gelişiminin tüm dünyada en ileri aşamalarını yaşamakta olan Çin ve Kore pazarlarından zengin örnekler paylaşan Ji Hyuk Park, bu içgörülerin gelişen diğer pazarlar için de ışık tutacağının altını çizdi.

“E-TİCARET PANDEMİDE UÇUŞA GEÇTİ” FutureCommerce360’ta konuşan Nielsen APAC EEMEA Türkiye Analitik Danışmanlık Kıdemli Başkan Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan, “Nielsen’in verilerine göre, Türkiye’de pandemi öncesi dönemde de hızlı olan online FMCG büyümesi, pandemi ve Yeni Normal’de adeta uçuşa geçti. Pandemi öncesi yüzde 57 olan online FMCG büyümesi, Covid-19 döneminde yüzde 159, Yeni Normal’de ise yüzde 130 olarak gerçekleşti. Avrupa’da ise bu oran, pandemi öncesi yüzde 9 seviyelerinde iken Covid-19 döneminde yüzde 65, Yeni Normal’de ise yüzde 46 şeklinde oldu. Bu da söz konusu süreçte ülkemizde online FMCG büyümesinin Avrupa’nın çok daha üzerinde seyrettiğini gösteriyor” dedi. Didem Şekerel Erdoğan “Yeni Normal’de en hızlı büyüyen online FMCG kategorileri ağda ve tüy dökücüler, saç boyası, çay, hazır kahve, saç kremi, diş macunu, Türk kahvesi, hamile & emziren ek besinleri, hijyenik pedler ve çamaşır suyu oldu. En hızlı büyümeyi gösteren ağda ve tüy dökücülerde pandemi öncesi yüzde 53 olan online satış cirosu büyümesi, Covid-19 döneminde yüzde 670’e yükselirken, Yeni Normal döneminde ise yüzde 351 oldu. Büyüyen 10 kategoriden 3’ünün gıda kategorisi olması ise dikkat çekti” açıklamasını yaptı.

NIELSEN HAKKINDA Nielsen Holdings plc, tüketicilerin İzledikleri ve satın aldıklarıyla ilgili kapsamlı bir anlayış sunan global bir performans yönetimi şirketi. Nielsen’in Watch segmenti medya ve reklam müşterilerine içeriğin -video, ses ve metin- tüketildiği tüm cihazlardan edinilen Toplam İzleyici ölçümleri hizmeti sağlıyor. Buy segmenti ise paketli tüketim malları üreticileri ve perakendecilere perakende performans ölçümüyle ilgili endüstrinin tek global bakış açısını sunuyor. Nielsen Watch ve Buy segmentleri ile diğer veri kaynaklarından edindiği bilgiyi entegre ederek müşterilerine hem dünya sınıfında ölçümler hem de performanslarını geliştirecek mantıksal analizler sağlıyor. Nielsen dünya nüfusunun yüzde 90’ını kapsayan 100’den fazla ülkede faaliyet gösteriyor.

Global pazarlarda Covid-19 pandemisiyle birlikte FMCG pazarı içinde E-Ticaret paylarının ciddi bir artış kaydettiğine dikkat çeken Didem Şekerel Erdoğan, E-Ticaret payının pandemi öncesi dönemle kıyaslandığında ABD’de 6 puan artışla yüzde 15’e, Meksika’da 9 puan artışla yüzde 12’ye, Birleşik Krallık’ta 7 puan artışla yüzde 13’e, Çin’de 5 puan artışla yüzde 30’a ve Kore’de 4 puan artışla yüzde 22’ye yükseldiğini belirtti. Türkiye pazarında da ivmeli artış trendinin görüldüğünü belirten Didem Şekerel Erdoğan, FMCG pazarı içindeki E-Ticaret payının 2 puan artışla yüzde 4’e yükseldiğini paylaştı.

Perakendeci Analitiği çalışmalarının offline’da olduğu kadar online kanalda da önem taşıdığına dikkat çekerek devam eden Didem Şekerel Erdoğan, online perakendecilerin stratejilerini kurarken Perakendeci Analitiği boyutundan daha çok yararlanmalarının önemini vurguladı. Online tüketici davranışlarıyla ilgili çarpıcı içgörüler paylaşan Didem Şekerel Erdoğan, offline kanala nazaran online’daki fiyat hassasiyetinin çok daha yüksek olduğunu; tüketicilerin aynı ürün için online kanalda daha az fiyat ödeme eğiliminde olduklarını ve tüketicilerin online’da daha büyük gramajlı ürünleri tercih ettiğini belirtti. Tüm bu farklılıkların karlı bir şekilde değerlendirilmesi için Perakendeci Analitiği çalışmalarının yapılması gerektiğini belirten Didem Şekerel Erdoğan, E-Ticaret kanalının sunduğu kolaylık, güvenlik vb. diğer faydaların da sürekli biçimde vurgulanması gerektiğinin altını çizdi.

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