Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi araştırdı: Türk halkı gayrimenkul ve altına güveniyor

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, ‘Türkiye Hanehalkı Finansal Algı ve Tutum Araştırması’nda insanların en çok hangi yatırım araçlarını tercih ettiğini araştırdı. Araştırmanın sonuçları, Türk halkının en çok gayrimenkul ve altına güvendiğini ortaya koydu. Halkın finansal sistemin gerekliliğini kabul ederken, bunlara yatırım konusunda çok güven duymadığı da raporda ilgi çeken konulardan birini oluşturuyor. Bankaların zor dönemde halkın yanında olmadığını düşünen Türk halkı, bankaların aynı zamanda da en güvenilir borçlanma aracı olduğunu da kabul ediyor. Bankalara güven konusunda yine düşük rakamlar raporda görülse de aynı zamanda da finansal sistemin olmazsa olmazı olarak ta olduğunu kabul ediliyor.

Bu haber Ekovitrin Ocak sayısında!

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