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Baktat, kaliteli Türk zeytinini “Has Premium” markasıyla dünya pazarına ihraç ediyor

Baktat Zeytin Sanayi ve Ticaret A.Ş., Manisa Akhisar’daki tesislerinde “Has Premium” markasıyla ürettiği kaliteli Türk zeytinini Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada başta olmak üzere Amerika kıtasındaki ülkelere ihraç ediyor. Baktat Zeytin A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Baklan, yurtiçi ve yurtdışında distribütörlükler vererek büyüyeceklerini belirtiyor ve hedeflerinin dünyada daha çok ülkeye ihracat yapmak olduğunu söylüyor.

Ocak 2021 08.01.2021, 09:32
2005
Baktat, kaliteli Türk zeytinini “Has Premium” markasıyla dünya pazarına ihraç ediyor

Manisa Akhisar’da hizmet veren ve ürettiği zeytinleri AB ülkeleri ve ABD başta olmak üzere pek çok ülkeye ihraç eden Baktat Zeytin Sanayi ve Ticaret AŞ, yeni markası ‘Has Premium’ ile tüm dünyaya ihracat yapmayı hedefliyor. Baktat Zeytin AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Baklan, Ekovitrin’e yaptığı açıklamada, gıda sektöründe yaklaşık 35 yıllık tecrübeleriyle Akhisar’da zeytin üretimi ve işlemesine farklı bir bakış açısı kazandırdıklarını söyledi.

Yeni markaları ‘Has Premium’ ile tüketicilerin zevk ve tercihlerini dikkate alarak, sağlıklı yaşama doğal ürünler ile katkı sağladıklarını belirten Ali Baklan, “Dünyada yaklaşık 10 milyon hektar alan üzerinde 900 milyonu aşkın zeytin ağacı olduğu tahmin ediliyor. Zeytincilikte önemli üretici ülkelerin başında Türkiye yer almakta olup, ülkemiz dünya zeytin ağacı varlığında 4’ncü, zeytinyağı üretiminde de 5’nci sırada. Akhisar ise tüm bu rakamlara bakıldığında Türkiye’de çok önemli bir potansiyele sahip. Biz yurtdışında zeytin ile zeytin mamullerine olan talep ve ilginin çok yoğun olduğunu gördük. 2009 yılında Manisa Akhisar’da küçük bir zeytin işletmesi kiralayarak zeytin üretimine başlamıştık. Yıllar içerisinde işletmemizi modern bir fabrikaya dönüştürerek Baktat Zeytin Sanayi ve Ticaret AŞ adı altında faaliyetlerimizi başarıyla sürdürüyoruz. Bu sayede tüm Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD, Kanada gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu pek çok ülkeye ulaşıyoruz. Üretimimizin yüzde 10’luk kısmını da Türkiye pazarında satıyoruz” dedi.

“YURTİÇİNDE VE YURTDIŞINDA DİSTRİBÜTÖRLÜKLER VERECEĞİZ”

Ali Baklan, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Kaliteye verdiğimiz önemi ISO 9001: Kalite Yönetim Sistem Belgesi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Belgesi, BRC ve IFS sertifikalarımızı alarak kanıtlamış durumdayız. Ürünlerimiz için ayrıca HELAL ve KOSHER sertifika süreçlerini devam ettiriyoruz. 2021 yılında faaliyete başlaması planlanan, 7 bin metrekare üzerine kurulacak ek üretim alanımız ile bu başarımızı katlamayı hedefliyoruz. Has Premium ile hedeflediğimiz başarıya ulaşmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Yurtiçinde ve yurtdışında distribütörlükler vererek daha çok ülkeye ulaşmak istiyoruz.”

“ZEYTİNİN HAS’I AKHİSAR’DAN ÇIKAR”

Ürün çeşitliliği bazında geniş bir portföye sahip olduklarını söyleyen Ali Baklan, siyah zeytin, yeşil zeytin, dolgulu yeşil zeytin, dilimlenmiş zeytin, zeytin ezmesi, zeytinyağı, biber salçası, domates salçası ve sos üretiminde sektörde iddialı olduklarını, klasik zeytin çeşitlerinin yanında müşteri taleplerine göre, biber dolgulu, sarımsak dolgulu, badem dolgulu yeşil zeytin gibi farklı zevk ve tercihlere cevap verecek özgün üretimler yaptıklarını ifade etti.

Tarladan sofraya motivasyonu ile çalıştıklarını belirten Ali Baklan, önceleri hemen hemen tüm tarımsal gıda üretim faaliyetlerinde gerçekleştirdikleri sözleşmeli ekim metodunu Akhisar’da da uyguladıklarını ve bu vesile ile salça üretiminde kullanılan biber, domates gibi ürünlerin ekimlerini sözleşmeli olarak yaptıklarını dile getirdi.

“AKHİSARLI ÇİFTÇİLERE GELİR KAPISI AÇILDI”

“Bu üretim yöntemi ile birlikte bölge zeytin üreticilerinden alınan zeytinler sayesinde Akhisarlı çiftçilere yeni bir gelir kapısı açıldı, istihdam sağlandı. Doğal ve kaliteli üretim politikamız gereği uygulanan sözleşmeli ekim yöntemi; tam olarak ulaşmak istediğimiz hedefin odak noktası oldu” diyerek açıklamalarını sürdüren Ali Baklan, pandemi sürecini çok iyi yönettiklerini ifade etti. Ali Baklan, “Biz sektördeki 35 yıllık tecrübemiz ve benimsediğimiz üretim politikamız ile kazandığımız güvene layık olmak için her yeniliği takip eden, teknolojinin bütün nimetlerinden yararlanan, bulunduğumuz bölge halkına kucak açan bir firma olarak pandemi sürecinde de müşterilerimize ve çalışanlarımıza hiçbir mağduriyet yaşatmadan aktif bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

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